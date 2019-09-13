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Sanat fuarına ünlü akını!

14. Contemporary İstanbul önceki gün başladı. Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı ile İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleşen sanat fuarına ünlü isimler de akın etti.

Sayit DURMAZ - Cenker TEZEL
13.09.2019 - 08:00 | Son Güncelleme:
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Sanat fuarına ünlü akınıNext

Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen galeri, sanatçı, kurum ve kuruluşlarını İstanbul’da sanatseverlerle bir araya getirmeyi hedefleyen 14. Contemporary İstanbul, önceki gün ön izlemeyle başladı. Akbank’ın ana sponsorluğunda düzenlenen, bu yıl “Akdenizlilik” kavramını ele alan sanat fuarına iş, sanat ve magazin dünyasından da çok sayıda ünlü isim katıldı.

Etiketler: cem yılmaz , defne samyeli , fuar

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