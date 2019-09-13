Sanat fuarına ünlü akını!

Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen galeri, sanatçı, kurum ve kuruluşlarını İstanbul’da sanatseverlerle bir araya getirmeyi hedefleyen 14. Contemporary İstanbul, önceki gün ön izlemeyle başladı. Akbank’ın ana sponsorluğunda düzenlenen, bu yıl “Akdenizlilik” kavramını ele alan sanat fuarına iş, sanat ve magazin dünyasından da çok sayıda ünlü isim katıldı.
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