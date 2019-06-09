Sanat dünyasının acı kaybı... Gözyaşları sel oldu!

Ünlülerin magazin basınında yer alan sözlerinden hazırladığı “Söz Uçar, Hasar Kalır” adlı eseriyle ses getiren, ayrıca Louvre Müzesi’ndeki Carousel due Louvre sergisinde üç önemli eseri yer alan Cömert’in kaybı, sanat dünyasında şok etkisi yarattı.
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