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Sanat dünyasının acı kaybı... Gözyaşları sel oldu!

BİR süredir kanser tedavisi gören fotoğraf ve video sanatçısı Aykut Cömert, perşembe günü hayatını kaybetti.

Behlül AYDIN
09.06.2019 - 08:00 | Son Güncelleme:
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Sanat dünyasının acı kaybı... Gözyaşları sel olduNext

Ünlülerin magazin basınında yer alan sözlerinden hazırladığı “Söz Uçar, Hasar Kalır” adlı eseriyle ses getiren, ayrıca Louvre Müzesi’ndeki Carousel due Louvre sergisinde üç önemli eseri yer alan Cömert’in kaybı, sanat dünyasında şok etkisi yarattı.

Etiketler: beren saat , belçim bilgin

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