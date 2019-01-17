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    Haberler >Teknoloji>Samsung telefon sahiplerine hayati uyarı

    Samsung telefon sahiplerine hayati uyarı

    Samsung marka telefon kullanan herkes hangi model telefonu kullandığına önce baksın. Çünkü cihazınız bugünden itibaren kademeli olarak değişmeye başlıyor!

    hurriyet.com.tr / ÖZEL
    17.01.2019 - 07:02 | Son Güncelleme:
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    Samsung telefon sahiplerine hayati uyarıNext

    Samsung telefon sahipleri için bugün yeni dönem başladı. Telefonunuzu baştan sona değiştirecek Android Pie güncellemesi bakın hangi telefon modellerine geliyor? Sizin telefonunuz listede var mı? Hemen kontrol edin...

    Etiketler: güney kore

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