Samsung telefon sahiplerine çok önemli uyarı

Samsung marka telefon kullanan herkes hangi model telefonu kullandığına önce baksın. Çünkü cihazınız 1 Ocak'tan itibaren kademeli olarak değişmeye başlıyor! İşte Android Pie güncellemesi alacak telefonların listesi...
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