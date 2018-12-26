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    Haberler >Teknoloji>Samsung telefon sahiplerine çok önemli uyarı

    Samsung telefon sahiplerine çok önemli uyarı

    Samsung marka telefon kullanan herkes hangi model telefonu kullandığına önce baksın. Çünkü cihazınız 1 Ocak'tan itibaren kademeli olarak değişmeye başlıyor! İşte Android Pie güncellemesi alacak telefonların listesi...

    hurriyet.com.tr / ÖZEL
    26.12.2018 - 00:45 | Son Güncelleme:
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    Samsung telefon sahiplerine çok önemli uyarıNext

    Samsung Galaxy S8 Plus

    Etiketler: güney kore

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