Samsung telefon sahipleri dikkat! Modelini hemen kontrol edin

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriSamsung telefon sahipleri dikkat! Modelini hemen kontrol edin
GeriTeknoloji Samsung telefon sahipleri dikkat! Modelini hemen kontrol edin
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Teknoloji
hurriyet.com.tr / Fotoğraf: Samsung / AA
02 Aralık 2019 - 09:23,

Samsung telefon sahipleri dikkat! Modelini hemen kontrol edin

Güney Kore merkezli teknoloji üreticisi Samsung, belirlediği telefon modellerini yeniliyor. Şirket, bakın Android 10 güncellemesini hangi telefon modellerine sunacak? Listeye mutlaka göz atın, tarihi kaçırmayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Nisan 2020 – Galaxy A7 2018

2

Nisan 2020 – Galaxy A9 2018

3

Nisan 2020 – Galaxy S9

4

Nisan 2020 – Galaxy S9 Plus

5

Haziran 2020 – Galaxy J6

6

Temmuz 2020 – Galaxy J6 Plus

7

Temmuz 2020 – Galaxy J8

8

Ocak 2020 – Galaxy Note 9

9

Eylül 2020 – Galaxy Tab A 10.5

10

Temmuz 2020 – Galaxy Tab S4 10.5

11

Mayıs 2020 – Galaxy A10

12

Mayıs 2020 – Galaxy A10s

13

Mayıs 2020 – Galaxy A20

14

Haziran 2020 – Galaxy A20s

15

Ocak 2020 – Galaxy A30

16

Mayıs 2020 – Galaxy A30s

17

Nisan 2020 – Galaxy A50

18

Nisan 2020 – Galaxy A70

19

Mart 2020 – Galaxy A80

20

Ocak 2020 – Galaxy S10e

21

Ocak 2020 – Galaxy S10

22

Ocak 2020 – Galaxy S10 Plus

23

Ocak 2020 – Galaxy Note 10

24

Ocak 2020 – Galaxy Note 10 Plus

25

2020 Ağustos – Galaxy Tab A8 (2019)

26

2020 Ağustos – Galaxy Tab A 10.1 (2019)

27

Temmuz 2020 – Galaxy Tab S5e

28

Nisan 2020 – Galaxy Tab S6

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi