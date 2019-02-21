Samsung bombayı patlattı! İşte yeni oyuncakları

Samsung, gece saatlerinde birbiri ardına yeni telefonlarını, saatlerini, bilekliklerini, kablosuz kulaklıklarını tanıttı. İçlerinde biri var ki dünyanın ilk ekranı katlanabilen telefonu olma özelliği taşıyor. İşte Samsung'un en yeni oyuncakları ve şaşırtan Türkiye fiyatları...
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