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    Samsung bombayı patlattı! İşte yeni oyuncakları

    Samsung, gece saatlerinde birbiri ardına yeni telefonlarını, saatlerini, bilekliklerini, kablosuz kulaklıklarını tanıttı. İçlerinde biri var ki dünyanın ilk ekranı katlanabilen telefonu olma özelliği taşıyor. İşte Samsung'un en yeni oyuncakları ve şaşırtan Türkiye fiyatları...

    hurriyet.com.tr / ÖZEL
    21.02.2019 - 00:30 | Son Güncelleme:
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    Samsung bombayı patlattı İşte yeni oyuncaklarıNext

    Samsung'un yıllardır beklenen telefonu nihayet geldi. Ekranı katlanabilen telefon, hem tablet oluyor hem de minik bir telefon!

    Etiketler: galaxy s10 , galaxy s10e , telefon
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