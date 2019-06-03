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Şampiyonlar Ligi finaline damga vurmuştu! Kapadokya'yı uçurdu....

Madrid’de önceki gece Tottenham ile Liverpool arasında oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde maçın 18’inci dakikasında ‘yarı çıplak’ sahaya giren sosyal medya fenomeni Kinsey Wolanski, en az maç kadar konuşuldu.

Fotoğraflar: DHA

Hürriyet Haber
03.06.2019 - 07:17 | Son Güncelleme:
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Şampiyonlar Ligi finaline damga vurmuştu Kapadokyayı uçurdu....Next

Twitter ve Instagram’daki takipçi sayısını sahaya atladıktan sonra kısa sürede 2.5 milyona çıkaran Wolanski’nin sosyal medyada yaptığı son paylaşımlardan bazılarının Türkiye’den olması ise Şampiyonlar Ligi finalinin Madrid kadar Türkiye’ye ve özellikle de Kapadokya’ya ‘yaramasına’ yol açtı.

Etiketler: Kinsey Wolanski fotoğrafları

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