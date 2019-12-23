‘Salonda 12.50, minibüste 50 Euro’

“Kuaför salonuna gelip kimseyle görüşmek istemeyen ve kafasını dinleyip tek başına tıraş olmak isteyen ya da kendi iş yerinde işini yaparak rahat bir şekilde tıraş olmak isteyen müşterilerimiz var. Bizi en çok esnaflar seçiyor. Bazı müşteriler ise farklı ve güzel bir manzarada tıraş olmak istiyor. Minibüs sayesinde bunu da gerçekleştiriyoruz.”