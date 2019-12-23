‘Salonda 12.50, minibüste 50 Euro’

Rotterdam’da 9 yıldır kuaför salonu işleten, aslen Bolulu olan Hollanda doğumlu 28 yaşındaki Serdar Tetik, Türkiye’de içini kuaför salonuna çevirdiği bir minibüsle müşterilerinin ayağına gidip onları istedikleri yerde tıraş ediyor. Ülkede benzeri olmayan minibüste, bir erkek kuaföründe olması gereken tüm ekipmanın yanı sıra müşterinin yakınları için televizyon ve oyun imkânı bulunuyor.
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Minibüste, Türk kahvesi ikramıyla başlayan tıraş keyfine Türklerin yanı sıra Hollandalı ve farklı etnik kökenli müşteriler de yoğun ilgi gösteriyor. Müşterilerinin çoğunluğu iş insanı olan Tetik’in, 2 ay önce başladığı seyyar berber hizmetine Avrupa’nın her yerinden talep geliyor. Rotterdam’da mesleğine 13 yaşında bir kuaför salonunda çırak olarak başlayan Tetik, gösterilen yoğun ilgiden çok memnun olduğunu söyledi:
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“Hollanda’ya farklı bir hizmet getirmek istedim ve 4 yıl önce minibüste seyyar kuaför salonunun ilk fikri oluştuktan sonra arkadaşlarla birlikte projesini hazırladım. Fikir geliştikten sonra yeni bir minibüs aldım ve Türkiye’ye götürüp orada bir firmaya iç dizaynını yaptırdım. Hedefim ilk başlarda her akşam 3-4 müşteriydi. Minibüste tıraş olmak için müşterilerin ilgisi ve isteği yoğun olunca onları kırmamak için bütün gün müşteri alıyorum. Bu günde 15-20 müşteri arasında değişiyor.”
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“Belçika, Almanya, Avusturya gibi ülkelerden de çağrılar alıyorum. Müşterinin talebi nerede ve nasıl olursa fark etmez, bizi sadece araması yeterli. Sonra biz oradayız. Her yere gidiyoruz. Hollandalı ve farklı etnik kökenden müşterilerimiz de var. Kuaför salonumda 12.50 Euro olan saç tıraşı minibüste 50 Euro. Rotterdam dışı için kilometre başına bir Euro yol ücreti alıyorum.
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“Kuaför salonuna gelip kimseyle görüşmek istemeyen ve kafasını dinleyip tek başına tıraş olmak isteyen ya da kendi iş yerinde işini yaparak rahat bir şekilde tıraş olmak isteyen müşterilerimiz var. Bizi en çok esnaflar seçiyor. Bazı müşteriler ise farklı ve güzel bir manzarada tıraş olmak istiyor. Minibüs sayesinde bunu da gerçekleştiriyoruz.”