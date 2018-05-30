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Sakatlandı

Ünlü yıldız katıldığı etkinlikte ayağındaki sargıyla dikkat çekti.

Hürriyet Haber
30.05.2018 - 13:57 | Son Güncelleme:
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SakatlandıNext

 Son dönemin en gözde modellerinden Bella Hadid, kelimenin tam anlamıyla gün boyu koşturuyor. Hadid, önceki akşam da bir moda etkinliğinde görüntülendi. Hadid'in bunca telaş arasında ayağından sakatlandığı da gözden kaçmadı.

Etiketler: bella hadid , model , top model

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