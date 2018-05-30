Sakatlandı

Son dönemin en gözde modellerinden Bella Hadid, kelimenin tam anlamıyla gün boyu koşturuyor. Hadid, önceki akşam da bir moda etkinliğinde görüntülendi. Hadid'in bunca telaş arasında ayağından sakatlandığı da gözden kaçmadı.
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