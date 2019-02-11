Sahte parfümlere dikkat! Nasıl anlaşılır?

Sevgililer Günü’ne 3 gün kala Instagram ve Facebook’ta sahteparfüm satışları için onlarca sayfa kuruldu. Orijinali en az 500 lira olan Channel, Tom Ford, Versace gibi markalar 80-100 liradan satılarak vatandaşın gözü boyanıyor.
14 Şubat’ta kutlanacak Sevgililer Günü’ne 3 gün kala Instagram ve Facebook sahte parfüm çarşısına döndü. Gerçeği en az 500 lira olan Channel’den Prada’ya, 212’den Versace’ye, Dolce Gabbana’dan Hermes’e kadar neredeyse tüm parfümler sosyal platformlarda sadece 80-100 liradan satılıyor. İnsanların güvenini kazanmak için ise şişenin üzerinde taster (numune) etiketi basılıyor.
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