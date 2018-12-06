GÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nÄ±n iki Ã¼nlÃ¼sÃ¼ geÃ§tiÄŸimiz hafta gÃ¼nler sÃ¼ren bir dizi tÃ¶renle evlendi. 2018 yÄ±lÄ±na damgasÄ±nÄ± vuran dÃ¼ÄŸÃ¼n hakkÄ±nda Ã§Ä±kan "dÃ¼ÄŸÃ¼n sahteydi, bir tÃ¼r halkla iliÅŸkiler faaliyeti sayÄ±lÄ±r" iddialarÄ± ise ortalÄ±ÄŸÄ± alevlendirdi. TÃ¼m bu iddialara yanÄ±t gelin ve damadÄ±n yanÄ± sÄ±ra damadÄ±n aÄŸabeyi ve yengesinden geldi.
Oyuncu Priyanka Chopra ile ÅŸarkÄ±cÄ± Nick Jonas geÃ§tiÄŸimiz hafta Ã§ok konuÅŸulan bir tÃ¶renle evlendi. Chopra'nÄ±n ana vatanÄ± Hindistan'da yapÄ±lan dÃ¼ÄŸÃ¼n hem Hindu hem de HÄ±ristiyan geleneklerine uygun olarak gerÃ§ekleÅŸti.
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