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Haberler >Kelebek>'Sahte düÄŸün' iddiasÄ±na gözyaÅŸlarÄ±yla yanÄ±t

'Sahte düÄŸün' iddiasÄ±na gözyaÅŸlarÄ±yla yanÄ±t

GÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nÄ±n iki Ã¼nlÃ¼sÃ¼ geÃ§tiÄŸimiz hafta gÃ¼nler sÃ¼ren bir dizi tÃ¶renle evlendi. 2018 yÄ±lÄ±na damgasÄ±nÄ± vuran dÃ¼ÄŸÃ¼n hakkÄ±nda Ã§Ä±kan "dÃ¼ÄŸÃ¼n sahteydi, bir tÃ¼r halkla iliÅŸkiler faaliyeti sayÄ±lÄ±r" iddialarÄ± ise ortalÄ±ÄŸÄ± alevlendirdi. TÃ¼m bu iddialara yanÄ±t gelin ve damadÄ±n yanÄ± sÄ±ra damadÄ±n aÄŸabeyi ve yengesinden geldi.

HÃ¼rriyet Haber
06.12.2018 - 16:25 | Son GÃ¼ncelleme:
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Sahte dÃ¼ÄŸÃ¼n iddiasÄ±na gÃ¶zyaÅŸlarÄ±yla yanÄ±tNext

Oyuncu Priyanka Chopra ile ÅŸarkÄ±cÄ± Nick Jonas geÃ§tiÄŸimiz hafta Ã§ok konuÅŸulan bir tÃ¶renle evlendi. Chopra'nÄ±n ana vatanÄ± Hindistan'da yapÄ±lan dÃ¼ÄŸÃ¼n hem Hindu hem de HÄ±ristiyan geleneklerine uygun olarak gerÃ§ekleÅŸti.

FOTOÄžRAFLAR: BACKGRID UKÂ

Etiketler: priyanka chopra , nick jonas

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