Sahnede itiraf etti! Serdar'a eşinden sert uyarı

Eşinin bikinili pozlarına ‘İş gereği’ yorumu yapan Serdar Ortaç, konu kendisine gelince ‘kılıbık’ çıktı! Önceki akşam Manavgat’ta konser veren popçu, eşi Chloe Loughnan’ın dansçı kızlara sarılmasını yasakladığını itiraf etti.
Eşinin bikinili pozlarına ‘İş gereği’ yorumu yapan Serdar Ortaç, konu kendisine gelince ‘kılıbık’ çıktı! Önceki akşam Manavgat’ta konser veren popçu, eşi Chloe Loughnan’ın dansçı kızlara sarılmasını yasakladığını itiraf etti.
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