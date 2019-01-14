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Komilik yaparak ailesine yardımcı oluyor... Şahin Kendirci'nin ikizi ortaya çıktı

"Müslüm" filminde arabesk müziğin babası olarak bilinen Müslüm Gürses’in gençliğini canlandıran Şahin Kendirci’nin ikiz kardeşi Muhammet Kendirci, Adana’da bir restoranda komi olarak çalışıyor.

Hürriyet Haber
14.01.2019 - 11:14 | Son Güncelleme:
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Komilik yaparak ailesine yardımcı oluyor... Şahin Kendircinin ikizi ortaya çıktıNext

Gösterime girdiği günden bugüne kadar yaklaşık 7 milyon kişi tarafından izlenerek gişe rekortmeni olan Müslüm filminin başrol oyuncularından Şahin Kendirci’nin çift yumurta ikizi Muhammet Kendirci, 10 yaşından beri çalışarak ailesine yardımcı oluyor.

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