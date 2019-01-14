Komilik yaparak ailesine yardımcı oluyor... Şahin Kendirci'nin ikizi ortaya çıktı

Gösterime girdiği günden bugüne kadar yaklaşık 7 milyon kişi tarafından izlenerek gişe rekortmeni olan Müslüm filminin başrol oyuncularından Şahin Kendirci’nin çift yumurta ikizi Muhammet Kendirci, 10 yaşından beri çalışarak ailesine yardımcı oluyor.
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