Sahibinden ucuza ağır hasarlı ev

Neden buradasın, ev riskli çıkın buradan diyen de yok, kira isteyen de. Eşimiz dostumuz hep birlikte Fikirtepe’deyiz.” Bölge Sakini Ahmet Ulucak ise her gün evinde ölüm korkusuyla yaşadığını söylüyor. Yaşadığı apartmanda bir dairesini de kiraya verdiğini belirten Ulucak, “Kirası 500 lira ama ben alırken vicdanım sızlıyor. Ama kiracım da çaresiz. Bu fiyata nereden ev bulacak. Başka seçeneği olsa bu riskli binada kalmaz” diyor. Satılmış ve Güler Aktaş çifti de şunları söylüyor: “Yeni inşaatlar nedeniyle evimde ağır hasar oldu, belediyeye şikayet ettim evi boşalt dediler. Aynı sokakta başka eve taşındım. Ekonomik şartlar nedeniyle daha güvenli bir yere gidemiyoruz. Sağlam ev hayaliyle dönüşüme evet dedik ama ortada kaldık.”