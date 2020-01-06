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Sağlık
Fotoğraflar: Alamy & Ingimage
Haber Giriş: 06 Ocak 2020 - 15:45, /

Sağlıklı sindirim için bol bol yer elması tüketin

Yer elmasının faydaları pek bilinmiyor ancak bu haberi okuduğunuz andan itibaren artık sofraların baş tacı olacak! Diyetisyen Buket Adanç, bu değerli sebzenin faydalarını anlattı.

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Yer elması; ay çiçeğigiller familyasından olan, nişasta içeriği yüksek bir sebzedir. Protein bakımından oldukça önemlidir. Diğer kök sebzelerle karşılaştırıldığında daha fazla protein içerir. Ayrıca sülfür içeren önemli amino asitler torin, metionin, homosistein ve sitein açısından da zengindir. Bu amino asitlerin en önemli özelliği bağ dokularının esnekliğini sağlamaktır.

2Bir kasesi 109 kalori

Bir kasesi 109 kalori

Demir içeriği yüksek besinlerden biridir. Yer elmasında bulunan demir miktarı kırmızı ete yakındır. Üstelik yer elması yağ içermez ve bir kasesinde yalnızca 109 kalori vardır. Yani demir eksikliği (anemi) problemi yaşayanlar için oldukça sağlıklı bir demir deposudur.

3Potasyum zengini

Potasyum zengini

Yer elması içerisinde bulunan inulin miktarı nedeniyle sindirim fonksiyonlarına takılmadan geçer, bu bağırsak sağlığı açısından oldukça önemlidir. Sporcu beslenmesinde oldukça önemlidir çünkü potasyum açısından zengindir. Postasyum kasların sağlıklı çalışması için önemli bir mineraldir.

4

Yer elması, muz ile karşılaştırıldığında daha fazla potasyum içerir. Bu nedenle kaslarını çalıştıran kişilerin menülerine yer elmasını ilave etmeleri önerilir. İyi bir lif kaynağı olduğu için kolesterol seviyesini düzenler ve dolayısıyla kalp sağlığını korur.

5Saç sağlığı için mucize besin

Saç sağlığı için mucize besin

Demir açısından zengin olan yer elması; bakır ve C vitaminlerini de bolca barındırır. Bu nedenle saç sağlığı açısından da mucize besin diyebiliriz. Çünkü demir saçlara oksijeni ileterek sağlıklı saç kökleri oluşmasına yardımcı olur, bakır saç büyümesini destekler ve C vitamini de kolajen sentezinin bir parçasıdır. Yani bu vitamin ve mineralleri bir arada bulunduran yer elması iyi bir saç dostudur.

6Magnezyumu fazla

Magnezyumu fazla

Yer elması, magnezyum açısından da zengindir. Magnezyum vücudun sinir sistemi, enerji metabolizması ve arınma kısmında görev alır. Yani denge sağlayan önemli minerallerden biridir. Ayrıca magnezyum kan şekerini dengeleyerek insülin direnci gelişmesini engeller.

7Bağışıklık sistemini kuvvetlendirir

Bağışıklık sistemini kuvvetlendirir

İnsülin içeren yer elması enerji metabolizması konusunda da görev alır. Kan şekerini düzenleme ve bağışıklık sistemini kuvvetlendirme konusunda destek olur.

8Sindirim dostu

Sindirim dostu

Sindirim sistemi dostu olan yer elması başta tiamin olmak üzere pek çok B grubu vitaminini bulundurur. Yani aynı zamanda sinir sistemine de dosttur.

9Yer elmasının yan etkileri

Yer elmasının yan etkileri

Tabii ki her besinin olduğu gibi yer elmasının da fazla tüketimi yarardan çok zarar sağlar. Bu nedenle kısaca yan etkilerinden de bahsedelim.

Safra kanalında tıkanmalara neden olur.
Alerjik reaksiyonlara neden olabilir.
Safra taşı üretimine neden olur.

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