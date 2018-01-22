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Sağlıklı olduğu kadar lezzetli: Evde kefir yapılışı

Sindirim sistemini güçlendiriyor, enfeksiyonlara karşı direnci artırıyor, uykusuzluğu önlüyor... Kafkasya kökenli bir içecek olan kefiri evde hazırlamaya ne dersiniz?

Hürriyet Haber
22.01.2018 - 10:38 | Son Güncelleme:
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Sağlıklı olduğu kadar lezzetli: Evde kefir yapılışıNext

Probiyotik bir süt ürünü olan kefir, özellikle mide ve bağırsaklar için faydaları nedeniyle sıklıkla tüketilmeye başlanan bir ürün. Üstelik kefiri marketlerden hazır olarak almanıza gerek yok! Kendiniz evde de hazırlayabilirsiniz.

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