Sağlıklı olduğu kadar lezzetli: Evde kefir yapılışı

Probiyotik bir süt ürünü olan kefir, özellikle mide ve bağırsaklar için faydaları nedeniyle sıklıkla tüketilmeye başlanan bir ürün. Üstelik kefiri marketlerden hazır olarak almanıza gerek yok! Kendiniz evde de hazırlayabilirsiniz.
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