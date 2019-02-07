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Haberler >Ekonomi>Sağlık konusunda en iyi şehirler açıklandı! Karadeniz'den bir yer listede

Sağlık konusunda en iyi şehirler açıklandı! Karadeniz'den bir yer listede

Dailymail, TravelSupermarket'ten derlediği bilgilere göre sağlık konusunda en gelişmiş ülkeleri sıraladı. 100 şehrin yer aldığı listeye Türkiye'den 4 şehir girerken, Karadeniz'den de bir şehir ön plana çıkarıldı. Liste şehirlerdeki park sayılarına, spor salonlarına, spa alanlarına, vegan restoranları, yoga stüdyosu sayısına ve konaklama ücretlerine göre ölçüldü.

Hürriyet Haber
07.02.2019 - 00:57 | Son Güncelleme:
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Sağlık konusunda en iyi şehirler açıklandı Karadenizden bir yer listedeNext

1- Paris

Etiketler: sağlıklı şehirler , sağlık turizmi , haberler

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