Haberler >Ekonomi>Sağlık konusunda en iyi şehirler açıklandı! Karadeniz'den bir yer listede
Sağlık konusunda en iyi şehirler açıklandı! Karadeniz'den bir yer listede
Dailymail, TravelSupermarket'ten derlediği bilgilere göre sağlık konusunda en gelişmiş ülkeleri sıraladı. 100 şehrin yer aldığı listeye Türkiye'den 4 şehir girerken, Karadeniz'den de bir şehir ön plana çıkarıldı. Liste şehirlerdeki park sayılarına, spor salonlarına, spa alanlarına, vegan restoranları, yoga stüdyosu sayısına ve konaklama ücretlerine göre ölçüldü.
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.