Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları başlıyor! ÖSYM KPSS-2019/7 Tercih Kılavuzu yayımlandı
Sağlık Bakanlığı'nın merkez ve taşra teşkilatlarındaki binlerce boş kadroya yapılacak atamalar için ÖSYM'den beklenen açıklama geçtiğimiz günlerde geldi. KPSS-2019/7 tercihleri kapsamında alınacak başvurular bugün itibariyle başlıyor. Söz konusu ilana başvuru yapabilmek için belirlenen şartları taşımak gerekiyor. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler?
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Sağlık Bakanlığınca KPSS puanıyla atanacak 8 bin 845 sözleşmeli sağlık personeli için ilan, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde toplam 8 bin 845 sözleşmeli sağlık personeli alınacak. İşte, tüm ayrıntılar...
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KPSS ŞARTI ARANIYOR
Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarının bulunduğu KPSS-2019/7 Tercih Kılavuzu ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayınlanacak.
Tercih işlemlerinde lisans düzeyindeki pozisyonlar için 2018-KPSS Lisans, ön lisans ve ortaöğretim düzeyindeki pozisyonlar için 2018-KPSS Ortaöğretim ve 2018-KPSS Ön Lisans sınav sonuçları kullanılacak.
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BAŞVURU TARİHLERİ
Adaylar tercihlerini 13-19 Aralık 2019 tarihleri arasında ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve şifrelerini girerek yapabilecek. ÖSYM'ye veya Sağlık Bakanlığına posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak.
Odyolog, Perfüzyonist, Dil ve Konuşma Terapisti ve Sağlık Fizikçisi pozisyonlarında tercih yapmak isteyen ve ilgili alanlarda yüksek lisans veya doktora programlarında öğrenim görmüş adayların 17 Aralık Salı günü saat 17.00'ye kadar Devlet Personel Başkanlığı Kamu Personel İstihdamı Dairesi Başkanlığına şahsen başvuru yapmaları gerekecek.
Şahsen başvuru işlemini gerçekleştiremeyecek adaylar Devlet Personel Başkanlığının internet sayfasındaki duyuru ekinde yer alan dilekçe ile birlikte istenilen belgeleri iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırabilecekler. 17 Aralık itibarıyla kuruma ulaşmayan dilekçeler işleme alınmayacak.
Yüksek lisans veya doktora mezunu Odyolog, Perfüzyonist, Dil ve Konuşma Terapisti ile Sağlık Fizikçisi pozisyonları dışında tercih yapacak adaylar ise Devlet Personel Başkanlığına herhangi bir başvuru yapmayacaklar.
Devlet Personel Başkanlığının duyurularına istinaden daha önce müracaat etmiş ve bilgileri alınmış adayların tekrar başvuru yapmaları gerekmeyecek.
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GENEL BAŞVURU ŞARTLARI
Sözleşmeli pozisyonları tercih eden adayların, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile aynı Kanunun 48 inci maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.
657 sayılı Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilecek sözleşmeli pozisyonlara, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi gereğince mavi kart sahibi olup mavi kartlılar kütüğüne kayıtlı adaylar ve yabancı uyruklu adaylar tercihte bulunamayacaktır.
Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı alanlar ile 65 yaşını doldurmuş olanlar göreve başlatılmayacaktır.
Durumu “Başvuru Genel ve Özel Şartlarına” uygun olmayan adaylar ile yerleştirildiği sözleşmeli pozisyonun niteliklerini taşımayan, aranan nitelik ve şartları taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar, göreve başlatılmayacaktır.
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YERLEŞTİRME TERCİH ÜCRETİ NE KADAR?
Yerleştirme ücreti 20,00 TL’dir. Adaylar tercihlerini yaptıktan sonra yerleştirme ücretini yatıracaklardır. Yerleştirme ücretini yatırmayan adayların yapmış oldukları tercihleri geçersiz sayılacak ve yerleştirme işlemine dahil edilmeyecektir. Yatırılan yerleştirme ücretleri her ne sebeple olursa olsun iade edilmeyecektir. Yerleştirme ücretini banka şubesinden yatıracak adaylar, bankaların çalışma saatlerini gözönünde bulundurmalıdır. Yurt dışındaki adaylar, tercihlerini yaptıktan sonra yerleştirme ücretini ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile TL olarak yatıracaklardır.