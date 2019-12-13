Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları başlıyor! ÖSYM KPSS-2019/7 Tercih Kılavuzu yayımlandı

BAŞVURU TARİHLERİ Adaylar tercihlerini 13-19 Aralık 2019 tarihleri arasında ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve şifrelerini girerek yapabilecek. ÖSYM'ye veya Sağlık Bakanlığına posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak.



Odyolog, Perfüzyonist, Dil ve Konuşma Terapisti ve Sağlık Fizikçisi pozisyonlarında tercih yapmak isteyen ve ilgili alanlarda yüksek lisans veya doktora programlarında öğrenim görmüş adayların 17 Aralık Salı günü saat 17.00'ye kadar Devlet Personel Başkanlığı Kamu Personel İstihdamı Dairesi Başkanlığına şahsen başvuru yapmaları gerekecek.



Şahsen başvuru işlemini gerçekleştiremeyecek adaylar Devlet Personel Başkanlığının internet sayfasındaki duyuru ekinde yer alan dilekçe ile birlikte istenilen belgeleri iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırabilecekler. 17 Aralık itibarıyla kuruma ulaşmayan dilekçeler işleme alınmayacak.



Yüksek lisans veya doktora mezunu Odyolog, Perfüzyonist, Dil ve Konuşma Terapisti ile Sağlık Fizikçisi pozisyonları dışında tercih yapacak adaylar ise Devlet Personel Başkanlığına herhangi bir başvuru yapmayacaklar.



Devlet Personel Başkanlığının duyurularına istinaden daha önce müracaat etmiş ve bilgileri alınmış adayların tekrar başvuru yapmaları gerekmeyecek.



