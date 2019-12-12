Sağlık Bakanlığı 2019/7 tercih kılavuzu ile personel alımı yapıyor! İşte, kılavuz bilgileri

Sağlık Bakanlığı 2019/7 tercih kılavuzu ile personel alımı sürecine resmen başladı. Geçtiğimiz haftalarda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 17 bin personel alımı için yaptığı duyurunun ardından harekete geçen bakanlık, ÖSYM ile birlikte Sağlık Bakanlığı 2019/7 tercih kılavuzunu yayımladı. Kılavuzda Ortaöğretim, Ön Lisans ve Lisans kontenjanları yer aldı. İşte, Sağlık Bakanlığı 2019/7 tercih kılavuzu ve detaylı bilgiler



SAĞLIK BAKANLIĞI 2019/7 TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI



Sağlık Bakanlığı'nın 2019/7 tercih kılavuzu içerisinde Ortaöğretim, Ön Lisans ve Lisans alanlarında yapılacak olan personel alımı ve sayısı yer aldı.



Hemşire, sağlık teknisyeni, sağlık teknikeri gibi alanlarda alım yapacak olan Sağlık Bakanlığı, 2019/7 tercih kılavuzu ile bu alımlarda aranan nitelikleri yayımladı. İşte, Sağlık Bakanlığı 2019/7 tercih kılavuzunda yer alan önemli bilgiler;