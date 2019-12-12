Sağlık Bakanlığı 2019/7 tercih kılavuzu ile personel alımı yapıyor! İşte, kılavuz bilgileri
Sağlık Bakanlığı 2019/7 tercih kılavuzu, 11 Aralık Çarşamba günü ÖSYM tarafından yayımlandı. Sağlık Bakanlığı bünyesine gerçekleştirilecek olan personel alımı için kılavuz bilgilerinde detaylara yer veren ÖSYM, tercihleri 13-19 Aralık tarihlerinde alacağını duyurdu. Ortaöğretim, Ön Lisans ve Lisans alanlarında gerçekleşecek olan Sağlık Bakanlığı 2019/7 tercih işlemleri, AİS ekranından yapılacak. İşte, ÖSYM'nin Sağlık Bakanlığı 2019/7 tercih kılavuzu ve kontenjan bilgileri
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Sağlık Bakanlığı 2019/7 tercih kılavuzu ile personel alımı sürecine resmen başladı. Geçtiğimiz haftalarda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 17 bin personel alımı için yaptığı duyurunun ardından harekete geçen bakanlık, ÖSYM ile birlikte Sağlık Bakanlığı 2019/7 tercih kılavuzunu yayımladı. Kılavuzda Ortaöğretim, Ön Lisans ve Lisans kontenjanları yer aldı. İşte, Sağlık Bakanlığı 2019/7 tercih kılavuzu ve detaylı bilgiler
Sağlık Bakanlığı'nın 2019/7 tercih kılavuzu içerisinde Ortaöğretim, Ön Lisans ve Lisans alanlarında yapılacak olan personel alımı ve sayısı yer aldı.
Hemşire, sağlık teknisyeni, sağlık teknikeri gibi alanlarda alım yapacak olan Sağlık Bakanlığı, 2019/7 tercih kılavuzu ile bu alımlarda aranan nitelikleri yayımladı. İşte, Sağlık Bakanlığı 2019/7 tercih kılavuzunda yer alan önemli bilgiler;
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Sağlık Bakanlığı 2019/7 tercih kılavuzunda yer alan bilgilere göre Türkiye'nin hemen her ilinde alım gerçekleşecek. Alımlarda aranan niteliklere uymak önem arz edecek. Adaylar, nitelikleri kılavuzda yer alan 'NİT1' başlığı altında görebilecek.
Adaylar tercih kılavuzu bilgilerini aşağıdaki link üzerinden görüntüleyebilecek.
ÖSYM tarafından yerleştirilen adayların atama işlemleri, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak. Yerleştirildikleri haldeatama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildiği kuruma teslim etmeyenadayların atamaları yapılmayacak.
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Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle sözleşmeli pozisyonlara yerleştirilecek. Daha yüksek puanlı adaylar yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen bir aday ikinci tercihine, ikinci tercihine yerleşemeyen aday üçüncü tercihine yerleştirilmeye çalışılacak, yerleştirme işlemi bu şekilde devam edecek. Bir adayın son tercihine de daha yüksek puanlı adaylardan biri yerleştirildiği takdirde bu aday herhangi bir sözleşmeli pozisyona yerleşememiş olacak.
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Ortaöğretim düzeyinde sınava başvuran ancak, sınava başvurduğu dönemde lisans mezuniyetini bildirmeyen adayların (21 Mayıs 2018 tarihi ve öncesinde bir lisans programından mezun olan adaylar)
Ortaöğretim düzeyinde sınava başvuran ancak, sınava başvurduğu dönemde ön lisans mezuniyetini bildirmeyen adayların (19 Temmuz 2018 tarihi ve öncesinde bir ön lisans diploması almaya hak kazanmış adaylar)
Ön lisans düzeyinde sınava başvuran ancak, sınava başvurduğu dönemde lisans mezuniyetini bildirmeyen adayların (21 Mayıs 2018 tarihi ve öncesinde bir lisans programından mezun olan adaylar) tercih yapmaları sistem tarafından engellenmiştir.