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Sağlığınız için mutlaka tüketmeniz gereken 11 mor yiyecek

Mor yiyecekler sağladığı faydalar ile son yıllarda oldukça fazla tüketiliyor. İçerdiği antioksidanlar, vitaminler ve dahası ile oldukça fazla yarar sağlıyor. Peki bu mor yiyeceklerin faydaları nelerdir ve sağlığınız için mutlaka tüketmeniz gereken mor yiyecekler hangileridir? Öncelikli olarak mor yiyeceklerin faydalarına göz atarak başlayalım.

Kaynak: Doğan Burda
17.01.2018 - 11:16 | Son Güncelleme:
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Bağışıklık sistemini güçlendiriyorlarNext

Bağışıklık sistemini güçlendiriyorlar

Mor yiyecekler özellikle kışın tüketilmesi gereken gıdalar olarak öne çıkıyorlar. Çünkü mor yiyecekler bağışıklık sistemini güçlendiriyorlar. Vücut direncini arttırarak antibiyotiksiz bir kış için önemli bir seçenek oluyorlar.

Etiketler: mor yiyecekler , antosiyanin , mor gıdalar , antioksidan

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