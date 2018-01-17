Sağlığınız için mutlaka tüketmeniz gereken 11 mor yiyecek
Mor yiyecekler sağladığı faydalar ile son yıllarda oldukça fazla tüketiliyor. İçerdiği antioksidanlar, vitaminler ve dahası ile oldukça fazla yarar sağlıyor. Peki bu mor yiyeceklerin faydaları nelerdir ve sağlığınız için mutlaka tüketmeniz gereken mor yiyecekler hangileridir? Öncelikli olarak mor yiyeceklerin faydalarına göz atarak başlayalım.
Mor yiyecekler özellikle kışın tüketilmesi gereken gıdalar olarak öne çıkıyorlar. Çünkü mor yiyecekler bağışıklık sistemini güçlendiriyorlar. Vücut direncini arttırarak antibiyotiksiz bir kış için önemli bir seçenek oluyorlar.
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