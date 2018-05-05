Sağanak Ankara'yı vurdu

Ankara Mamak Neşet Ertaş Caddesi’nde aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle sel suları önüne araçları katarak sürükledi. Bu sırada caddede bulunan bir kişi de sele kapıldı. Çok sayıda iş yerini su bastı.
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