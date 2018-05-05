Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Sağanak Ankara'yı vurdu

    Sağanak Ankara'yı vurdu

    Ankara Mamak Neşet Ertaş Caddesi’nde aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle sel suları önüne araçları katarak sürükledi. Bu sırada caddede bulunan bir kişi de sele kapıldı. Çok sayıda iş yerini su bastı.

    AA - DHA - İHA
    05.05.2018 - 14:05 | Son Güncelleme:
    1 / 44
    Sağanak Ankarayı vurduNext

    Etiketler: yağmur , gündem

    En Yeni Foto Galeriler

    F.Bahçe - Beşiktaş derbisine damga vuran görüntü! Şenol Güneş...

    F.Bahçe - Beşiktaş derbisine damga vuran görüntü! Şenol Güneş...

    Eski haber spikerinin yeni hayatı

    Eski haber spikerinin yeni hayatı

    Japon model bunu da yaptı

    Japon model bunu da yaptı

    Sağanak Ankara'yı vurdu

    Sağanak Ankara'yı vurdu

    5. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali başladı

    5. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali başladı

    Oğlum, uslu dur!

    Oğlum, uslu dur!

    İşte Düşes'in zayıflık sırrı: Ne yiyor, ne içiyor

    İşte Düşes'in zayıflık sırrı: Ne yiyor, ne içiyor

    Hollanda’da 2. Dünya Savaşı kurbanları anıldı

    Hollanda’da 2. Dünya Savaşı kurbanları anıldı

    Mabel Matiz Köln’de konser verdi

    Mabel Matiz Köln’de konser verdi

    Hürriyete Reklam Ver
    Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri