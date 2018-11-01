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Göbek deliğindeki ayrıntı gözden kaçmadı

Meryem Uzerli'nin Instagram sayfasında paylaştığı bikinili pozu takipçilerini ikiye böldü.

FOTOĞRAF:INSTAGRAM- MERYEM UZERLİ

Hürriyet Haber
01.11.2018 - 13:30 | Son Güncelleme:
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Göbek deliğindeki ayrıntı gözden kaçmadıNext

Bazı takipçileri Uzerli'nin farklı bir tasarımı olan leopar desenli bikinisiyle çekilen bu pozunu "fazla photoshop'lu olmakla" eleştirdi. Hatta bir takipçisi abartılı photoshop uygulaması yüzünden sağ bacağının erimiş gibi göründüğünü ileri sürdü.

FOTOĞRAF:INSTAGRAM- MERYEM UZERLİ

Etiketler: sinem kobal , photoshop , ziynet sali , ido

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