Göbek deliğindeki ayrıntı gözden kaçmadı

Bazı takipçileri Uzerli'nin farklı bir tasarımı olan leopar desenli bikinisiyle çekilen bu pozunu "fazla photoshop'lu olmakla" eleştirdi. Hatta bir takipçisi abartılı photoshop uygulaması yüzünden sağ bacağının erimiş gibi göründüğünü ileri sürdü.
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.