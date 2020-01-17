Şafak sökmeden yola çıktılar

Çiftçilerin eylemi yüzünden sabah saatlerinden itibaren kent trafiği felç oldu. Sadece Berlin’de değil, Almanya’nın başka merkezlerinde de sokağa dökülen çiftçiler, hükümetin iklim ve hayvanların sağlığını korumaya yönelik almayı planladığı önlemelere tepki gösterdi.