Şafak sökmeden yola çıktılar

Almanya’da çiftçi eylemleri durmuyor. Hükümetin tarım politikalarına geçen yıldan beri tepki protesto eden çiftçiler, bu sabah da eylemlerine devam etti. Yeşil Hafta Fuarı dolayısıyla sokaklara dökülen çiftçiler, traktörlerle büyük şehirlerde eylem yaparak seslerini duyurmak istiyor.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Çiftçiler ağırlıklı olarak bulunduğu eyaletlerde eylem yaparken, Brandenburg çiftçileri ise Berlin’de federal başbakanlık ve Federal Meclis’e çıkan 17. Juni Caddesi’ni traktörlerle işgal etti.
2
Çiftçilerin eylemi yüzünden sabah saatlerinden itibaren kent trafiği felç oldu. Sadece Berlin’de değil, Almanya’nın başka merkezlerinde de sokağa dökülen çiftçiler, hükümetin iklim ve hayvanların sağlığını korumaya yönelik almayı planladığı önlemelere tepki gösterdi.
3
Sabah saat 05.00’de Brandenburg’dan yola çıkan çiftçiler, 500 kadar traktörle Berlin sokaklarında eylemlerini sürdürürken, aynı saatlerde bin traktörlü çiftçi de Dresden caddelerinde boy gösterdi.
4
Stuttgart’ta bin, Nürnberg’de 10 bin ve Rheinhessen’de de 2 bin kadar traktörle geniş katılımlı protestolarla tepkilerini gösteren çiftçiler, hükümetin gübre kullanımına getirmeyi planladığı önlemleri yumuşatmasını talep ettiler.
5
Federal hükümet, özellikle arılara ve böceklere zarar verdiği gerekçesiyle bazı gübrelerin tarımda kullanılmasını yasaklamayı planlıyor. Hükümetin önlem paketinde kaynak sularını korumaya yönelik bir dizi yaptırımların yer alması da çiftçileri kızdırıyor.
6
Gübre kullanımına getirilecek kısıtlamaların üretimlerini düşüreceğini savunan çiftçiler, taleplerinin dikkate alınmasını istedi.
7
Yeşiller Eş Genel Başkanı Robert Habeck, çiftçilerin tepkisini anladığını belirterek “Çiftçiler de sistemin mağdurları. Ancak hayvanlara ve iklime zarar verecek şekilde üretim yapılamaz” dedi. Çiftçiler Kiel, Schwerin, Rostock, Magdeburg ve Halle kentlerinde ayağa kalktı.