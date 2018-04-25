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    Haberler >Gündem>Şafağı gözyaşlarıyla böyle beklediler

    Şafağı gözyaşlarıyla böyle beklediler

    Çanakkale’de, Anzak Çıkarması’nın 103’üncü yıldönümünde, Arıburnu önündeki Anzak Koyu’nda şafak ayini öncesi yaklaşık bin Anzak, geceden geldikleri koyda sabaha kadar uyku tulumlarının içerisinde bekledi.

    A.A.
    25.04.2018 - 06:47 | Son Güncelleme:
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    Şafağı gözyaşlarıyla böyle bekledilerNext

    Alana kurulan dev ekranlardan savaş ile ilgili belgeseller, savaşa katılan askerlerin anılarının anlatıldığı röportajlar da yayınlandı.

    Etiketler: avustralya , gündem

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