Şafağı gözyaşlarıyla böyle beklediler

Çanakkale’de, Anzak Çıkarması’nın 103’üncü yıldönümünde, Arıburnu önündeki Anzak Koyu’nda şafak ayini öncesi yaklaşık bin Anzak, geceden geldikleri koyda sabaha kadar uyku tulumlarının içerisinde bekledi.
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