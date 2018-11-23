Sadece dört yıl geçti

Üstelik sadece 4 yılda. Her ne kadar geçen yıl, kilo aldığı için kendisine yöneltilen acımasız eleştirilere Instagram hesabından "Eğer en kötü halimle idare edemiyorsanız en iyi halimi de hak etmiyorsunuz" diye yanıt verse de şarkıcının geçirdiği değişim hala hayranlarının gündeminde.
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.