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Sadece dört yıl geçti

 Son birkaç gündür sosyal medyanın gündemindeki ünlü Rihanna. Henüz çocuk denecek yaşta şöhreti yakalayan Barbadoslu şarkıcının bu kadar ön plana çıkmasının nedeni ise geçirdiği değişim.

FOTOĞRAFLAR: BACKGRID USA, BACKGRID UK, AVALON

Hürriyet Haber
23.11.2018 - 10:56 | Son Güncelleme:
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Sadece dört yıl geçtiNext

Üstelik sadece 4 yılda. Her ne kadar geçen yıl, kilo aldığı için kendisine yöneltilen acımasız eleştirilere Instagram hesabından "Eğer en kötü halimle idare edemiyorsanız en iyi halimi de hak etmiyorsunuz" diye yanıt verse de şarkıcının geçirdiği değişim hala hayranlarının gündeminde.

FOTOĞRAFLAR: BACKGRID USA, BACKGRID UK, AVALON 

Etiketler: barbados , kilo

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