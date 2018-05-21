Ara
MENÜ
Teknoloji Haberleri
TEKNOLOJİ
    Haberler >Teknoloji>Sadece dahi insanlar bu testi 30 saniyede çözebiliyor

    Sadece dahi insanlar bu testi 30 saniyede çözebiliyor

    .

    Hürriyet Haber
    21.05.2018 - 07:29 | Son Güncelleme:
    1 / 24
    Sadece dahi insanlar bu testi 30 saniyede çözebiliyorNext

    Yıllardır internette dolaşan bu soruyla ilk kez karşılaşanların çoğu yanlış cevaplıyor! Basit bir matematik problemi gibi görünen ve internette gittikçe popülerleşen bu zeka testini 100 kişiden biri çözebiliyor. Bu soruyu yanıtlayanlar diğerlerinden farklı düşünüyor.

    (bu soruların cevap anahtarları sorulardan hemen sonra...)

    Etiketler: bulmaca , zeka sorusu , bilim

    En Yeni Foto Galeriler

    Yüzünü gösterdi!

    Yüzünü gösterdi!

    Sadece dahi insanlar bu testi 30 saniyede çözebiliyor

    Sadece dahi insanlar bu testi 30 saniyede çözebiliyor

    İşte telefon şarjını yiyen uygulamalar

    İşte telefon şarjını yiyen uygulamalar

    21 Mayıs 2018 Gazete Manşetleri

    21 Mayıs 2018 Gazete Manşetleri

    Beşiktaş’a teklif yağıyor

    Beşiktaş’a teklif yağıyor

    Şampiyon Galatasaray kupasına kavuştu

    Şampiyon Galatasaray kupasına kavuştu

    15 dakika yağdı, Ankara'yı vurdu

    15 dakika yağdı, Ankara'yı vurdu

    Bilmiyorsanız öğrenin! Instagram'da meğer...

    Bilmiyorsanız öğrenin! Instagram'da meğer...

    'Onun yerinde ben olmalıydım' bakışı...

    'Onun yerinde ben olmalıydım' bakışı...

    Hürriyete Reklam Ver
    Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri