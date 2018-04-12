Saçlarını kendi haline bıraktı

Ünlü oyuncu en doğal haliyle görüntülendi. Ödüllü oyuncu Julia Louis Dreyfus önceki gün Beverly Hills'te görüntülendi. 57 yaşındaki Louis Dreyfus, makyajsız yüzünden daha çok kendi haline bıraktığı saçlarıyla ilgi çekti.
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