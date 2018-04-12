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Saçlarını kendi haline bıraktı

Ünlü oyuncu aklar düşmüş saçlarıyla objektiflere böyle takıldı.

Hürriyet Haber
12.04.2018 - 13:28 | Son Güncelleme:
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Saçlarını kendi haline bıraktıNext

 Ünlü oyuncu en doğal haliyle görüntülendi. Ödüllü oyuncu Julia Louis Dreyfus önceki gün Beverly Hills'te görüntülendi. 57 yaşındaki Louis Dreyfus, makyajsız yüzünden daha çok kendi haline bıraktığı saçlarıyla ilgi çekti.

Fotoğraflar: Pacific Coast

Etiketler: julia louis dreyfus , beyaz saç , doğal hali

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