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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Magazin
11 Kasım 2019 - 11:27,

Saçları yarışır  

Genç modelin sevgilisi, kendisiyle yarışan uzun saçlarıyla dikkat çekti.

BACKGRID USA

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Bir döneme damgasını vuran model Christie Brinkley'in kendisi gibi model olan kızı Sailor Brinkley Cook önceki gün sevgilisi Ben Sosne ile Batı Hollywood'da görüntülendi.

BACKGRID USA

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Bir yandan sohbet eden bir yandan da öpüşen çift, görüntülenmelerine de aldırmadı.

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Sailor Brinkley Cook'un sevgilisi Sosne'nin uzun sarı saçları da dikkatlerden kaçmadı. Birçok kişi genç adamın saçlarının da en az sevgilisinin saçları kadar iddialı olduğunu belirtti.

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65 yaşındaki Christie Brinkley zaman zaman kızıyla aynı kampanyalarda görev alıyor.

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BACKGRID USA

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