Sabahın 5'inde emirler yağdırmaya başlıyor

Dünyanın en gözde bekar erkeklerinden biri olan Prens Harry'yi kısacık zamanda evliliğe ikna etti eski oyuncu Meghan Markle. Önce nişan, sonra da fazla beklemeden düğün. Yine kısa sayılabilecek bir zamanda da ilk bebekleri geldi.
Bugüne kadar sevgilileriyle uzun süre birlikte olan ama evlenmeyi aklından bile geçirmeyen Prens'in kalbini çalan 38 yaşındaki Markle, İngiliz kraliyet ailesine girdikten sonra da bütün dünyanın dikkatli bakışlarını üzerinde topladı. Milyonlar onun kamera önündeki her hareketini izliyor. Peki Düşes Meghan, kapalı kapılar ardında nasıl yaşıyor dersiniz? Mesela sabah kaçta kalkıyor ve uyandıktan sonra ilk yaptığı iş ne?
İşte Düşes'in kapalı kapılar ardındaki sabah rutini.
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