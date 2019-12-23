Saatlerce alışveriş yaptı

Kendisi gibi rap'çi olan Offset ile birlikte yaayan Cardi B. geçtiğimiz şubat ayında da minik kızına, üzerinde adının yazılı olduğu 140 adet elmas taştan oluşan bir bilezik satın almıştı. Bu bileziğin değeri de 6 bin dolara yakındı.



INSTAGRAM, BACKGRID USA