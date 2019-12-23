Saatlerce alışveriş yaptı

Küçücük kızına elmas akı seti alarak gündeme gelmişti. Şimdi de bir alışveriş merkezinde saatlerce hediye alışverişi yaptı.
BACKGRID USA
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Ünlü şarkıcı Cardi B, kazandığı parayı son derece cömertçe harcıyor.
BACKGRID USA
2
27 yaşındaki şarkıcı Miami'de bulunan bir alışveriş merkezine girdi. Bütün mağazaları gezen şarkıcı sevdikleri için Noel ve yılbaşı hediyeleri seçti.
3
Korumalarının eşlik ettiği Cardi B, alışveriş merkezindeki bütün lüks mağazalara girdi ve içeride de uzun süre kaldı.
BACKGRID USA
4
Ünlü rap'çi bir ara şeker makinesinden şeker alıp yedi. Uzun alışverişi sırasında cep telefonunu da elinden düşürmedi.
BACKGRID USA
5
Cardi B. saatlerce kaldığı alışveriş merkezinde paparazziler tarafından görüntülenmekten de rahatsız olmadı.
BACKGRID USA
6
Cardi B, geçtiğimiz mayıs ayında, henüz bir yaşına bile girmemiş olan minik kızına aldığı elmas takı setiyle gündemin ilk sıralarında yer almıştı.
7
Cardi B'nin toplam servetinin 12 milyon dolar olduğu basına yansıyan haberler arasında.
8
Bu yıl Grammy Ödülleri'nde "en iyi rap albümü" dalında ödül kazanarak tarihe geçen Cardi B. kariyerinde hızla yükselirken bir yandan da servetine servet katıyor.
INSTAGRAM, BACKGRID USA
9
Yaklaşık 8 milyon dolar serveti olduğu belirtilen 26 yaşındaki şarkıcı, parasını harcamaktan da çekinmiyor. Cardi B. şimdi de lüks bir mağazadan satın alıp 10 aylık kızının bileğine taktığı elmas bilezik ile sosyal medyada olay oldu.
INSTAGRAM, BACKGRID USA
10
Cardi B. alışveriş ettiği mağazada çektiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı. Elmas bilezik ve küpe seti satın alan Cardi B. daha sonra bir yaşına bile gelmemiş olan kızının bileğinde bu elmas bilezikle çektiği pozu da paylaştı.
INSTAGRAM, BACKGRID USA
11
Ancak sonra kızı Kulture'in bileğinde elmas bilezikle çekilen pozunu sosyal medya hesabından sildi.
INSTAGRAM, BACKGRID USA
12
Kendisi gibi rap'çi olan Offset ile birlikte yaayan Cardi B. geçtiğimiz şubat ayında da minik kızına, üzerinde adının yazılı olduğu 140 adet elmas taştan oluşan bir bilezik satın almıştı. Bu bileziğin değeri de 6 bin dolara yakındı.
INSTAGRAM, BACKGRID USA
13
Gerçek adı Belcalis Marlenis Almanzar olan Cardi B. kariyerine önce erotik dansçı sonra da TV yıldızı olarak başladı. Son yıllarda ise müzik dünyasının en gözde genç kuşak rap yıldızlarından biri.