Rüya gibi geçti o güzel yıllar

Pek çok insan yaşlanmaktan korkar. Özellikle de güzellikleriyle milyonları peşinden koşturan ünlüler için yaşlılık, kabus halini alabiliyor. Ancak ne kozmetikler, ne cerrahi operasyonlar bunu engelleyemiyor. Tıpkı bir zamanların dünyaca ünlü starlarında olduğu gibi. Zaman onlara hiç acımadı.
Brigitte Bardot 1934 yılında Fransa'da doğdu. 1950 ve 1960’larda oynadığı filmlerle dünya çapında şöhret oldu. Seksi rolleriyle kadın özgürlüğünün ve cinselliğinin simgesi haline geldi. Simone de Beauvoir’ın 1959 yılındaki ‘Lolita Sendromu’ adlı denemesine konu oldu. 1969’da başlayarak Fransa’nın özgürlüğünü simgeleyen Marianne’nin resmi yüzü oldu. 1973 yılında 40 yaşına adım atmak üzereyken köşesine çekildi. Kendini hayvan haklarını korumaya adadı.
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