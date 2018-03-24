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    Haberler >Dünya>Rusya’nın model görünümlü kadın polisleri: ‘Tutukla beni’ diye laf atanlar oluyor

    Rusya’nın model görünümlü kadın polisleri: ‘Tutukla beni’ diye laf atanlar oluyor

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    Hürriyet Haber
    24.03.2018 - 09:53 | Son Güncelleme:
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    Rusya’nın model görünümlü kadın polisleri: ‘Tutukla beni’ diye laf atanlar oluyorNext

    Rusya’nın güzellikleri ve zarafetleriyle dikkat çeken polis kadınları Sputnik’e konuştu. Omsk'tan Yekaterina Salomeyeva ailesinin öğretmen olmasını istediğini belirterek "Annem polis olmamı engellemek için sonuna kadar mücadele etti.

    Etiketler: RUSYA , Polis , GÜZEL

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