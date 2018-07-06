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    Rusya'daki kıtlığın korkunç fotoğrafları…

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    Hürriyet Haber
    06.07.2018 - 15:40 | Son Güncelleme:
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    Rusyadaki kıtlığın korkunç fotoğrafları…Next

    Rusya’da Sovyetler dönemlerinde yaşanan kıtlığın ve insanların yaşadığı akıl almaz zorlukların çarpıcı fotoğrafları ortaya çıktı. Bu fotoğraflar, İngiliz basınına göre, açlığın insanlara neler yaptırabileceğinin kanıtları niteliğinde...

    Etiketler: son haber , Son dakika , Haber , haberler
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