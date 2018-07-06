Rusya'daki kıtlığın korkunç fotoğrafları…

Rusya’da Sovyetler dönemlerinde yaşanan kıtlığın ve insanların yaşadığı akıl almaz zorlukların çarpıcı fotoğrafları ortaya çıktı. Bu fotoğraflar, İngiliz basınına göre, açlığın insanlara neler yaptırabileceğinin kanıtları niteliğinde...
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