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Rusya’da kadın öğretmenle öğrencisinin skandal fotoğrafı ortaya çıktı
Rusya'da 41 yaşındaki kadın öğretmenin, 18 yaşındaki kız öğrencisiyle 1 sene evvel yaşadığı ilişkinin skandal fotoğrafları ortaya çıktı. Öğrenci fotoğrafın photoshop ile değiştirildiğini öne sürerken, iki kadın da arkadaş olduklarını kabul etti.
Rusya’nın başkenti Moskova’ya yaklaşık 275 kilometre uzaklıkta bulunan Borovichi’de yaşandığı iddia edilen skandal, fotoğrafın kimliği belirsiz kişiler tarafından internete sızdırılmasıyla ortaya çıktı.
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