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    Haberler >Dünya>Rusya’da kadın öğretmenle öğrencisinin skandal fotoğrafı ortaya çıktı

    Rusya’da kadın öğretmenle öğrencisinin skandal fotoğrafı ortaya çıktı

    Rusya'da 41 yaşındaki kadın öğretmenin, 18 yaşındaki kız öğrencisiyle 1 sene evvel yaşadığı ilişkinin skandal fotoğrafları ortaya çıktı. Öğrenci fotoğrafın photoshop ile değiştirildiğini öne sürerken, iki kadın da arkadaş olduklarını kabul etti.

    Hürriyet Haber
    31.03.2018 - 11:30 | Son Güncelleme:
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    Rusya’da kadın öğretmenle öğrencisinin skandal fotoğrafı ortaya çıktıNext

    Rusya’nın başkenti Moskova’ya yaklaşık 275 kilometre uzaklıkta bulunan Borovichi’de yaşandığı iddia edilen skandal, fotoğrafın kimliği belirsiz kişiler tarafından internete sızdırılmasıyla ortaya çıktı.

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