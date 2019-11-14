Dünya onu kollarıyla tanımıştı! Bir saniye bile dinlemedi

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Rusya'da yaşayan 22 yaşındaki Kirill Tereshin, bisepslerine enjekte ettirdiği sentol sebebiyle dünya çapında ün elde etti.
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Kaslarına enjekte ettirdiği sentol sebebiyle doku çürümesi ve deri fibröz dejenerasyonu geçiren Kirill Tereshin'in sağlık durumu günden güne daha kötüye gidiyor.
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Popeye lakaplı Rus vücut geliştirme sporcusu Kirill Tereshin'in son paylaşımı yine olay yarattı.
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Bir sonraki MMA maçı için hazırlıklarını tam gaz sürdüren Kirill Tereshin, Rus Yeşil Dev lakaplı 18 yaşındaki Tamaev Asxab'la antrenman yaptığı görüntüleri paylaştı.
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Görüntüde Asxab'ın, Kirill Tereshin şınav antrenmanı yaptığı ve aşağı yukarı gibi talimatlar verdiği göze çarptı.
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Kısa bir konuşma yapmak için antrenmanına ufak bir mola vermek isteyen Kirill Tereshin'i yine antrenörlüğünü üstlendiği Asxab engelledi ve şınav çekmeye devam etmesini söyledi.
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Başkent Moskova'da kaydedilen görüntüler kısa sürede çok sayıda kişi tarafından izlendi.
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Kirill Tereshin, videonun açıklama kısmına, "Asxab Tamaev'in kurallarıan göre dövüşmemi ister misiniz?" yazdı.
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Kirill Tereshin'in bir sonraki maçının tarihi şimdiden merak konusu oldu.
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İkili geçtiğimiz günlerde bir başak video daha paylaşmış ve Tamaev Asxab, Kirill Tereshin'in başındaki sıvı dolu şişeyi hedef tahtası olarak kullanmıştı.
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Tamaev Asxab'ın döner tekme atarak şişeyi tam 12'den vurduğu görüntüler 200 bine yakın görüntülenme aldı.
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Kirill Tereshin geçtiğimiz ay Rus blogger Oleg Mongol ile ringe çıkmıştı.
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Müsabakanın ilk dakikalarında Kirill Tereshin, rakibi Oleg Mongol'a birkaç yumruk darbesi atmayı başarsa da 3'üncü dakikanın sonunda nakavt olmuştu.
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61 cm kalınlığındaki kolları ile ün salan Kirill Tereshin'in mağlubiyeti akıllara Rus vücut geliştirme sporcusunun bu yılın ilk döneminde Rus tokatlama şampiyonu Vasiliy 'The Dumpling' Kamotskiy tarafından da yenilgiye uğrattığı anları getirmişti.
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The Dumpling, tokatlama müsabakasında Kirill Tereshin'i ilk darbede yere sermişti.
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Doktorlar Kirill Tereshin'in 61 cm kalınlığındaki kollarının kesilebilme ihtimali olduğunu söylüyor.
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Kirill'in bedenine enjekte ettiği madde olan sentol yüzde 85 yağ, yüzde 7.5 likodain ve yüzde 7.5 alkol içeriyor.
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Vücut geliştirme sporu ile uğraşan bazı kişiler düzenli olarak bedenlerine sentol enjekte ettiriyor.
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Uzmanlar vücuda sentol enjekte ettirmenin tehlikeli olduğu konusunda uyarıyor.