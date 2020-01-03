Rus model Irina Shayk doÄŸanÄ±n kollarÄ±nda tatilde: KaldÄ±ÄŸÄ± otelin geceliÄŸi 2 bin 775 dolar
Rus model Irina Shayk, yeni yÄ±lÄ± arkadaÅŸ grubuyla Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± Costa Rica tatilinde karÅŸÄ±ladÄ±. 33 yaÅŸÄ±ndaki model sosyal medya paylaÅŸÄ±mlarÄ±yla takipÃ§ilerine de tropikal bir tatil ortamÄ± yaÅŸattÄ±.
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33 yaÅŸÄ±ndaki Shayk, Papagayo YarÄ±madasÄ±'ndaki lÃ¼ks bir tatil kÃ¶yÃ¼nde kaldÄ±. Bu lÃ¼ks tatil kÃ¶yÃ¼nde bir gece konaklamanÄ±n bedeli ise 2 bin 775 dolar.Â
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Rus model Irina Shayk'a bu tatilinde en iyi arkadaÅŸÄ± Inga Rubinstein da eÅŸlik etti. Irina Shayk'Ä±n aktÃ¶r Bradley Cooper ile iliÅŸkisinden dÃ¼nyaya gelen kÄ±zÄ± Lea ise annesinin yanÄ±nda deÄŸildi. Irina Shayk bir sÃ¼re Ã¶nce sevgilisi Bradley Cooper ile yollarÄ±nÄ± ayÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±. Ã‡ift arasÄ±ndaki ilk gerilim 2019 Oscar tÃ¶reninde gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne Ã§Ä±ktÄ±. O gece A Star Is Born filmindeki rol arkadaÅŸÄ± Lady Gaga ile Bradley Cooper'Ä±n sahnedeki samimi performansÄ± dikkat Ã§ekmiÅŸ ve uzun sÃ¼re konuÅŸulmuÅŸtu.
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O geceye kadar birbirlerini sosyal medyada takip eden Irina Shayk ile Lady Gaga arasÄ±ndaki gerilimin ilk sinyalleri de yine o performansÄ±n ardÄ±ndan basÄ±na yansÄ±dÄ±. Shayk, o sahne performansÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Lady Gaga'yÄ± takip etmekten vazgeÃ§ti.
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Fakat hem Lady Gaga hem Bradley Cooper o performansÄ±n bir sadece bir gÃ¶steriÂ olduÄŸunu aralarÄ±nda gerÃ§ekte hiÃ§bir ÅŸey yaÅŸanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±Â aÃ§Ä±kladÄ±lar. Fakat bu durum zaten bir sÃ¼redir sallantÄ±da olan Irina Shayk, Bradley Cooper gerginliÄŸini daha da tetikledi.Â
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TÃ¶renden kÄ±sa bir sÃ¼re sonra Ã§iftin ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± haberleri geldi. Shayk , sevgilisiyle birlikte yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± evden taÅŸÄ±ndÄ±. Åžimdi annesi ve kÄ±zÄ±yla birlikte baÅŸka bir evde yaÅŸÄ±yor.
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Irina Shayk ile Bradley Cooper'Ä±n Lea de Seine Shayk Cooper adÄ±nda bir kÄ±z Ã§ocuÄŸu bulunuyor. Ã‡ocuÄŸun velayeti annesinde. Fakat Cooper da sÄ±k sÄ±k kÄ±zÄ±yla buluÅŸup vakit geÃ§iriyor.