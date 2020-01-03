Rus model Irina Shayk doÄŸanÄ±n kollarÄ±nda tatilde: KaldÄ±ÄŸÄ± otelin geceliÄŸi 2 bin 775 dolar

Fakat hem Lady Gaga hem Bradley Cooper o performansÄ±n bir sadece bir gÃ¶steriÂ olduÄŸunu aralarÄ±nda gerÃ§ekte hiÃ§bir ÅŸey yaÅŸanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±Â aÃ§Ä±kladÄ±lar. Fakat bu durum zaten bir sÃ¼redir sallantÄ±da olan Irina Shayk, Bradley Cooper gerginliÄŸini daha da tetikledi.Â