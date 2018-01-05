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    Haberler >Dünya>Rus kadınların neden bu kadar güzel olduğu ortaya çıktı!

    Rus kadınların neden bu kadar güzel olduğu ortaya çıktı!

    Rus kadınlarına göre, güzellik yalnızca kendini nasıl göstereceğini bilmekten geçiyor. Ancak onlar için görüntü her zaman en önemli şey değil. Gerçek güzellik doğallık ve sağlığın birleşiminden oluşuyor. Rus yayın kurumu Sputnik Rus kadınların güzellik ipuçlarını paylaştı.

    Hürriyet Haber
    05.01.2018 - 10:11 | Son Güncelleme:
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    Rus kadınların neden bu kadar güzel olduğu ortaya çıktıNext

    Yumuşak ve iyi taranmış saçlar: Rusya’da kadın güzelliğinin en önemli unsurlarından biri saçlar.

    Etiketler: RUSYA , Kadın , Güzellik

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