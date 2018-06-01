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    Haberler >Dünya>Rus gazeteci Kim Jong'un sarayına girdi... 'Kız kardeşi evin hanımı gibi'

    Rus gazeteci Kim Jong'un sarayına girdi... 'Kız kardeşi evin hanımı gibi'

    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Kuzey Kore ziyaretini takip eden RT muhabiri, Kim Jong-un'un kişisel sarayından izlenimlerini aktardı.

    Hürriyet Haber
    01.06.2018 - 17:10 | Son Güncelleme:
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    Rus gazeteci Kim Jongun sarayına girdi... Kız kardeşi evin hanımı gibiNext

    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'u özel sarayında ziyaret ettiği görüşmeye eşlik eden Russia Today (RT) muhabiri İlya Petrenko, Kim'i bire bir göz teması halindeyken haberleştirme, kişisel sarayını gezme fırsatı bulan nadir gazetecilerden biri oldu.

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