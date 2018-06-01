Rus gazeteci Kim Jong'un sarayına girdi... 'Kız kardeşi evin hanımı gibi'

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'u özel sarayında ziyaret ettiği görüşmeye eşlik eden Russia Today (RT) muhabiri İlya Petrenko, Kim'i bire bir göz teması halindeyken haberleştirme, kişisel sarayını gezme fırsatı bulan nadir gazetecilerden biri oldu.
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.