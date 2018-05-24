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    Haberler >Gündem>Rus çelik kralı ultra lüks yatıyla geldi, tüm Bodrum'u havadan gezdi...

    Rus çelik kralı ultra lüks yatıyla geldi, tüm Bodrum'u havadan gezdi...

    Bodrum'a, 300 milyon dolar değerindeki, 144 metrelik, 'Ocean Victory' isimli lüks yatıyla gelen Rusya'nın çelik ve metal kralı Viktor Rashnikov (69), ilçeyi havadan helikopteriyle gezdi.

    Yaşar ANTER/ DHA
    24.05.2018 - 16:56 | Son Güncelleme:
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    Rus çelik kralı ultra lüks yatıyla geldi, tüm Bodrumu havadan gezdi...Next

    Yaklaşık 10 milyar dolarlık servetiyle 'Rusya'nın zenginleri' listesinin üst sıralarında yer alan Victor Rashnikov, 144 metre uzunluğunda ve 300 milyon dolar değerindeki 8 katlı ultra lüks yatıyla dün akşam Bodrum'a geldi.

    Etiketler: rus çelik kralı , havadan gezdi , gündem

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