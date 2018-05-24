Rus çelik kralı ultra lüks yatıyla geldi, tüm Bodrum'u havadan gezdi...

Yaklaşık 10 milyar dolarlık servetiyle 'Rusya'nın zenginleri' listesinin üst sıralarında yer alan Victor Rashnikov, 144 metre uzunluğunda ve 300 milyon dolar değerindeki 8 katlı ultra lüks yatıyla dün akşam Bodrum'a geldi.
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