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    Rus ajan krizi! Gözaltına alındı

    ABD Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ABD'nin başkenti Washington'da yaşayan 29 yaşında bir Rus kadın casusluk iddiasıyla gözaltına alındı.

    Fotoğaf: Facebook
    17.07.2018 - 07:48 | Son Güncelleme:
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    Rus ajan krizi Gözaltına alındıNext

    Sputnik'in haberine göre, adının Maria Butina olduğu öğrenilen kadının, Amerikan Üniversitesi'nde öğrenci olduğu iddia ediliyor. ABD Adalet Bakanlığı'nın, Butina'yı Rusya'ya karşı getirilen yaptırımlarla ilgili bilgi sızdırmakla itham ettiği öğrenilirken, Butina'ya henüz kimliği belirlenemeyen iki ABD vatandaşının da yardım ettiği iddia edildi.

    Etiketler: Amerika , RUSYA , ajan , Kriz

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