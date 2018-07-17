Rus ajan krizi! Gözaltına alındı

Sputnik'in haberine göre, adının Maria Butina olduğu öğrenilen kadının, Amerikan Üniversitesi'nde öğrenci olduğu iddia ediliyor. ABD Adalet Bakanlığı'nın, Butina'yı Rusya'ya karşı getirilen yaptırımlarla ilgili bilgi sızdırmakla itham ettiği öğrenilirken, Butina'ya henüz kimliği belirlenemeyen iki ABD vatandaşının da yardım ettiği iddia edildi.
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