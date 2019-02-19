Ara
MENÃœ
Haberler >Kelebek >Magazin>Ruh eÅŸi dediÄŸin böyle olur

Ruh eÅŸi dediÄŸin böyle olur

Â KadÄ±nlara yÃ¶nelik bir cep telefonu uygulamasÄ±nÄ±n kurucusu, kocasÄ±yla bÃ¶yle gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi. Â 

HÃ¼rriyet Haber
19.02.2019 - 11:13 | Son GÃ¼ncelleme:
1 / 6
Ruh eÅŸi dediÄŸin bÃ¶yle olurNext

Cep telefonlarÄ±nda kullanÄ±lan ve Ã¶zelikle de kadÄ±nlarÄ±n acil durumlarda gÃ¼zellik salonu, kuafÃ¶r, cilt bakÄ±m merkezi bulmalarÄ±na yardÄ±mcÄ± olan Beautified adlÄ± uygulamanÄ±n kurucu ortaklarÄ±ndan Hannah Bronfman eÅŸi Brendan Fallis ile birlikte birlikte tatile Ã§Ä±ktÄ±.

BACKGRID USAÂ

Etiketler: beautified , hannah bronfman , miami

En Yeni Kelebek Galeriler

O kürk gerçek çÄ±ktÄ±!

O kürk gerçek çÄ±ktÄ±!

Ä°lk karÅŸÄ±laÅŸma... AliÅŸan ve Buse oÄŸullarÄ±na böyle kavuÅŸtu

Ä°lk karÅŸÄ±laÅŸma... AliÅŸan ve Buse oÄŸullarÄ±na böyle kavuÅŸtu

BebeÄŸinin boynuna elmaslar dizdi

BebeÄŸinin boynuna elmaslar dizdi

YardÄ±m gecesinde renkli anlar

YardÄ±m gecesinde renkli anlar

Emre AÅŸÄ±k ihaneti affetmedi

Emre AÅŸÄ±k ihaneti affetmedi

AslÄ±ÅŸah aileye girdi!

AslÄ±ÅŸah aileye girdi!

'Babam uyandÄ± ve...'

'Babam uyandÄ± ve...'

Ünlü çift düÄŸün hazÄ±rlÄ±klarÄ±na baÅŸladÄ±!

Ünlü çift düÄŸün hazÄ±rlÄ±klarÄ±na baÅŸladÄ±!

Burak Özçivit, Özbekistanâ€™da Timur Ä°mparatorluÄŸu Tarih Müzesiâ€™ni gezdi

Burak Özçivit, Özbekistanâ€™da Timur Ä°mparatorluÄŸu Tarih Müzesiâ€™ni gezdi

HÃ¼rriyete Reklam Ver
HÃ¼rriyet sondakika haber ios uygulamasÄ±HÃ¼rriyet sondakika haber android uygulamasÄ±
TÃ¼rkiye'den ve DÃ¼nyaâ€™dan son dakika haberler, kÃ¶ÅŸe yazÄ±larÄ±, magazinden siyasete, spordan seyahate bÃ¼tÃ¼n konularÄ±n tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber iÃ§erikleri kaynak gÃ¶sterilmeden alÄ±ntÄ± yapÄ±lamaz, Kanuna aykÄ±rÄ± ve izinsiz olarak kopyalanamaz, baÅŸka yerde yayÄ±nlanamaz.
  • HÃ¼rriyet Oto
  • YenibiriÅŸ
  • Yakala.co
  • HÃ¼rriyet TV
  • HÃ¼rriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 HÃ¼rriyet Gazetecilik ve MatbaacÄ±lÄ±k A.ÅžHÃ¼rriyet KurumsalBize UlaÅŸÄ±nYatÄ±rÄ±mcÄ± Ä°liÅŸkileri

Sayfa BaÅŸÄ±

© Copyright 2019
HÃ¼rriyet Gazetecilik ve MatbaacÄ±lÄ±k A.Åž.