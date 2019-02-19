Cep telefonlarÄ±nda kullanÄ±lan ve Ã¶zelikle de kadÄ±nlarÄ±n acil durumlarda gÃ¼zellik salonu, kuafÃ¶r, cilt bakÄ±m merkezi bulmalarÄ±na yardÄ±mcÄ± olan Beautified adlÄ± uygulamanÄ±n kurucu ortaklarÄ±ndan Hannah Bronfman eÅŸi Brendan Fallis ile birlikte birlikte tatile Ã§Ä±ktÄ±.
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