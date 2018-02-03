Ronaldo'nun sevgilisi ev halini paylaştı, hayranları yorum bombardımanına tuttu

24 yaşındaki Georgina Rodriguez, Ronaldo ile ilişkisinden dünyaya gelen Alana adlı kızının yanı sıra ünlü futbolcunun taşıyıcı anne aracılığıyla sahip olduğu ikizleri Mateo ve Eva ile birlikte çektirdiği pozunu "Beklentiler ve gerçekler" notuyla paylaştı. Georgina Rodriguez'e aralarında Türklerin de bulunduğu dünyanın dört bir yanındaki hayranlarından yorum yağdı.
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