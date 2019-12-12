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Televizyon
12 Aralık 2019 - 14:40,

Rise of Empires: Ottoman'dan ilk fotoğraflar geldi

Netflix, yeni belgesel dizisi Rise of Empires: Ottoman’dan ilk detayları paylaştı.

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Başrollerini Tuba Büyüküstün, Cem Yiğit Üzümoğlu, Selim Bayraktar, Birkan Sokullu, Osman Sonant, Tolga Tekin, Ushan Çakır, Damla Sönmez’in paylaştığı belgesel dizi 24 Ocak 2020’de yayınlanacak.

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Prof.Dr. A.M Celal Şengör ve Dr. Emrah Safa Gürkan danışmanlığında kaleme alınan, yapımcılığını Karga Seven ile birlikte STX Entertainment’in üstlendiği belgesel dizisinin yönetmen koltuğunda ise Emre Şahin oturuyor.

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Çekimleri İstanbul’da gerçekleşen Rise of Empires: Ottoman altı bölümden oluşuyor.

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Rise of Empires: Ottoman, tarihe damgasını vuran padişahlardan Fatih Sultan Mehmet’in yükselişini ve İstanbul’un fethini konu alırken dönemin Osmanlı İmparatorluğu’nu farklı bir açıdan ele alıyor.

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