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Grammy gecesinde Rihanna'dan vahşi performans

Müzik dünyasının en saygın ödüllerinden Grammy bu yıl 60'ıncı yaşını kutladı. Bu yıldönümünün şerefine bu yıl ilk kez New York'ta düzenlenen ödül gecesinde renkli anlar yaşandı. Bruno Mars'ın altı ödülle ayrıldığı geceye Rihanna, Miley Cyrus, Lady Gaga ve gecenin yıldızı olan Mars sahne şovlarıyla damga vurdu.

Hürriyet Haber
29.01.2018 - 08:57 | Son Güncelleme:
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Grammy gecesinde Rihannadan vahşi performansNext

Rihanna, Grammy gecesine şarkılarıyla ve danslarıyla damgasını vurdu. Kendrick Lamar ile birlikte yaptığı Loyalty ile 'En İyi Ortak Rap Çalışması Ödülü'nü kazanan Rihanna, bir de uzun uzun alkışlanan sahne şovuna imza attı. 

Rihanna, DJ Khaled ve Bryson Tiller ile birlikte sahneye çıktı. Wild Thoughts (Vahşi Düşünceler) adlı şarkısını seslendirdi. Rihanna'nın o sırada sergilediği dansları da seyircinin beğenisini topladı.

İşte gecenin renkli şovlarından objektiflere yansıyanlar.

APF, AP, Reuters

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