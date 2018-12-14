Reuters yılın en iyilerini seçti!

St. Petersburg Mikhailovsky Theatre'da çekilen bu kare, bir balerinin kaçamak maç izleme anını yansıtıyor. Fotoğraf 7 Temmuz'da Rusya ve Hırvatistan arasında oynanan 'Dünya Kupası' çeyrek final maçına ait. Balerin maçı izlerken Anton Vaganov'un objektifine yakalandı.
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