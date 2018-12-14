Ara
MENÜ
Dünya Haberleri
DÜNYA
    Haberler >Dünya>Reuters yılın en iyilerini seçti!

    Reuters yılın en iyilerini seçti!

    Reuters, bir habercilik geleneği olan yılın en iyi fotoğraflarını seçti. Reuters haber ajansı, 2018 yılında dünyada yaşanan kritik olaylarda çekilen ve hafızalara kazınan fotoğrafları derledi.

    Fotoğraflar: Reuters
    14.12.2018 - 13:58 | Son Güncelleme:
    1 / 101
    Reuters yılın en iyilerini seçtiNext

    St. Petersburg Mikhailovsky Theatre'da çekilen bu kare, bir balerinin kaçamak maç izleme anını yansıtıyor. Fotoğraf 7 Temmuz'da Rusya ve Hırvatistan arasında oynanan 'Dünya Kupası' çeyrek final maçına ait. Balerin maçı izlerken Anton Vaganov'un objektifine yakalandı.

    Etiketler: yılın en iyileri , fotoğraf
    Hürriyete Reklam Ver
    Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

    Sayfa Başı

    © Copyright 2018
    Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.