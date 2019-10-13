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    Resulayn'daki teröristlerin çekilme anları böyle görüntülendi

    Suriye'de Fırat'ın doğusunun teröristlerden arındırılmasına yönelik sürdürülen Barış Pınarı Harekatı'nda TSK ve Suriye Milli Ordusu birliklerinin kontrolü sağladığı Resualyn'da, teröristlerin geri çekilme anları görüntülendi.

    Fotoğraflar: DHA
    13.10.2019 - 22:36 | Son Güncelleme:
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    Resulayndaki teröristlerin çekilme anları böyle görüntülendiNext

     Yerel kaynaklardan elde edilen görüntüde otomatik silahların yanı sıra birinde omuzdan atılan ısı güdümlü hava savunma füzesi de bulunan 4 teröristin kaçış anı yer alıyor.

    Etiketler: terörist , son dakika haberler

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