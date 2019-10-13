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Resulayn'daki teröristlerin çekilme anları böyle görüntülendi
Suriye'de Fırat'ın doğusunun teröristlerden arındırılmasına yönelik sürdürülen Barış Pınarı Harekatı'nda TSK ve Suriye Milli Ordusu birliklerinin kontrolü sağladığı Resualyn'da, teröristlerin geri çekilme anları görüntülendi.
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