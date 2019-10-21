Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Resulayn ilçe merkezini kaplayan tünel sistemi ortaya çıkarıldı

    Resulayn ilçe merkezini kaplayan tünel sistemi ortaya çıkarıldı

    Barış Pınarı Harekatı'nda YPG/PKK'dan kurtarılan Rasulayn ilçesinde teröristlerin kazdığı tünel görüntülendi. Anadolu Ajansının (AA) görüntülediği ve Resulayn merkezini çevreleyen tünelin girişi, bir depo içerisinde yer alıyor. Merdivenlerle yerin yaklaşık 13 metre altına inilen tünel, 3 metre yüksekliğe ve 2,5 metre genişliğe sahip. Resulayn ilçe merkezinden girildiğinde Türkiye sınırına kadar uzanan tünelin yapısı, örümcek ağını andırıyor.

    AA
    21.10.2019 - 15:10 |Son Güncelleme:
    1
    Resulayn ilçe merkezini kaplayan tünel sistemi ortaya çıkarıldıNext

    Etiketler: haberler , son dakika haberler
    Hürriyete Reklam Ver
    Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

    Sayfa Başı

    © Copyright 2019
    Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.