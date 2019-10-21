Haberler >Gündem>Resulayn ilçe merkezini kaplayan tünel sistemi ortaya çıkarıldı
Resulayn ilçe merkezini kaplayan tünel sistemi ortaya çıkarıldı
Barış Pınarı Harekatı'nda YPG/PKK'dan kurtarılan Rasulayn ilçesinde teröristlerin kazdığı tünel görüntülendi. Anadolu Ajansının (AA) görüntülediği ve Resulayn merkezini çevreleyen tünelin girişi, bir depo içerisinde yer alıyor. Merdivenlerle yerin yaklaşık 13 metre altına inilen tünel, 3 metre yüksekliğe ve 2,5 metre genişliğe sahip. Resulayn ilçe merkezinden girildiğinde Türkiye sınırına kadar uzanan tünelin yapısı, örümcek ağını andırıyor.
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.