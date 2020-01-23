Resmen talep yağdı! İşte Türkiye'den en çok konut alan ülkeler

Tüm gayrimenkul cinsinden alımlara baktığımızda ise toplam hisseye isabet eden yüz ölçümü bazında 2019 yılında yabancıların gayrimenkul yatırımlarında en çok tercih ettiği il İstanbul olurken, megakenti sırası ile Manisa, Konya, Antalya, Muğla, Sakarya, Kocaeli, Afyonkarahisar, Edirne ve Karaman izledi.