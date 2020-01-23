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Ekonomi
Haber Giriş: 23 Ocak 2020 - 09:10, /

Resmen talep yağdı! İşte Türkiye'den en çok konut alan ülkeler

GAYRİMENKUL değerleme şirketi EVA, yabancıların son iki yılda Türkiye’de gerçekleştirdikleri gayrimenkul yatırımlarını mercek altına aldı.

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1KONYA ÖNE ÇIKTI

KONYA ÖNE ÇIKTI

İstanbul genelinde 2018 yılında 14 bin 270 adet olan yabancıya konut satış adedi, geçen yıl 20 bin 857’ye yükseldi.

2

Yabancıların konut alımında en çok tercih ettikleri il İstanbul olurken, megakenti sırası ile Antalya, Ankara, Bursa, Yalova ve Sakarya izledi.

3

Tüm gayrimenkul cinsinden alımlara baktığımızda ise toplam hisseye isabet eden yüz ölçümü bazında 2019 yılında yabancıların gayrimenkul yatırımlarında en çok tercih ettiği il İstanbul olurken, megakenti sırası ile Manisa, Konya, Antalya, Muğla, Sakarya, Kocaeli, Afyonkarahisar, Edirne ve Karaman izledi.

4

Yabancıların vatandaşlık edinimi için gayrimenkul edinimlerinde ise toplam hisseye isabet eden yüz ölçümü bazında ilk sırayı Konya aldı.

5

Bu kenti de sırası ile İstanbul, Afyonkarahisar, Manisa, Karaman, Bilecik, Bolu, Tekirdağ, Antalya ve Kocaeli takip etti.

6

2019’da Türkiye’den en çok gayrimenkul alan 10 ülke ve metrekare bazında aldıkları alanlar... (sıralama metrekareye göre)

7

Ülke: İngiltere

Yüzölçümü (m2): 332.743

Kişi sayısı: 1.940

8

Ülke: Filistin

Yüzölçümü (m2): 417.626

Kişi sayısı: 1.014

9

Ülke: Almanya

Yüzölçümü (m2): 443.621

Kişi sayısı: 2.082

10

Ülke: Yemen

Yüzölçümü (m2): 445.102

Kişi sayısı: 1.298

11

Ülke: Katar

Yüzölçümü (m2): 674.122

Kişi sayısı: 748

12

Ülke: Irak

Yüzölçümü (m2): 814.967

Kişi sayısı: 8.524

13

Ülke: İran

Yüzölçümü (m2): 821.240

Kişi sayısı: 6.090

14

Ülke: Suudi Arabistan

Yüzölçümü (m2): 962.708

Kişi sayısı: 1.749

15

Ülke: Ürdün

Yüzölçümü (m2): 1.006.875

Kişi sayısı: 1.663

16

Ülke: Mısır

Yüzölçümü (m2): 1.399.803

Kişi sayısı: 1.066

17

Ülke: Toplam

Yüzölçümü (m2): 10.871.131

Kişi sayısı: 49.811

18
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