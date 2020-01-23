Resmen talep yağdı! İşte Türkiye'den en çok konut alan ülkeler
GAYRİMENKUL değerleme şirketi EVA, yabancıların son iki yılda Türkiye’de gerçekleştirdikleri gayrimenkul yatırımlarını mercek altına aldı.
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KONYA ÖNE ÇIKTI
İstanbul genelinde 2018 yılında 14 bin 270 adet olan yabancıya konut satış adedi, geçen yıl 20 bin 857’ye yükseldi.
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Yabancıların konut alımında en çok tercih ettikleri il İstanbul olurken, megakenti sırası ile Antalya, Ankara, Bursa, Yalova ve Sakarya izledi.
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Tüm gayrimenkul cinsinden alımlara baktığımızda ise toplam hisseye isabet eden yüz ölçümü bazında 2019 yılında yabancıların gayrimenkul yatırımlarında en çok tercih ettiği il İstanbul olurken, megakenti sırası ile Manisa, Konya, Antalya, Muğla, Sakarya, Kocaeli, Afyonkarahisar, Edirne ve Karaman izledi.
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Yabancıların vatandaşlık edinimi için gayrimenkul edinimlerinde ise toplam hisseye isabet eden yüz ölçümü bazında ilk sırayı Konya aldı.
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Bu kenti de sırası ile İstanbul, Afyonkarahisar, Manisa, Karaman, Bilecik, Bolu, Tekirdağ, Antalya ve Kocaeli takip etti.
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2019’da Türkiye’den en çok gayrimenkul alan 10 ülke ve metrekare bazında aldıkları alanlar... (sıralama metrekareye göre)