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Ekonomi
Kübra GENÇ
Haber Giriş: 30 Aralık 2019 - 23:08, /

Resmen iki katına çıktı! Milyonlarca kişi o ülkeden geldi...

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye’nin ilk 11 ayda toplam 48 milyon 46 bin 732 ziyaretçiyi ağırladığını açıkladı. İşte ülkelere göre tek tek Türkiye'ye gelen ziyaretçiler...

Kübra GENÇ
Kübra GENÇ
kgenc@hurriyet.com.tr
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Kübra GENÇ
Kübra GENÇ
kgenc@hurriyet.com.tr
1

Ülkemize gelen ziyaretçi sayısını kıtalara göre ve ülkelere göre 2018 ve 2019 rakamları şeklinde hazırladık. Gelen ziyaretçi her geçen gün artarken, kimi 2 katına çıkmış durumda, kimi ise mesafelere aldırmamış en uzak noktalardan Türkiye'yi ziyarete gelmiş... İşte o liste...

2

Afrika'dan ülkemize 2018 yılında 1 milyon 48 bin 849 kişi gelirken, bu rakam 2019 yılında 1 milyon 323 bin 365 kişiye yükseldi. İşte ülke ülke Afrika'dan gelenlerin sayısı...

Güney Afrika Cumhuriyeti

2018'de Gelen Kişi Sayısı: 48 bin 271

2019'da Gelen Kişi Sayısı: 68 bin 711

3

Sudan

2018'de Gelen Kişi Sayısı: 14 bin 540

2019'da Gelen Kişi Sayısı: 16 bin 399

Mısır

2018'de Gelen Kişi Sayısı: 136 bin 212

2019'da Gelen Kişi Sayısı: 163 bin 629

4

Tunus

2018'de Gelen Kişi Sayısı: 126 bin 852

2019'da Gelen Kişi Sayısı: 154 bin 792

Diğer Afrika Ülkeleri

2018'de Gelen Kişi Sayısı: 130 bin 163

2019'da Gelen Kişi Sayısı: 188 bin 742

5

Fas

2018'de Gelen Kişi Sayısı: 162 bin 754

2019'da Gelen Kişi Sayısı: 217 bin 696

Libya

2018'de Gelen Kişi Sayısı: 165 bin 432

2019'da Gelen Kişi Sayısı: 237 bin 312

Cezayir

2018'de Gelen Kişi Sayısı: 264 bin 625

2019'da Gelen Kişi Sayısı: 276 bin 84

6

Güney Amerika ülkelerinden ülkemize toplam 281 bin 997 kişi gelirken bu rakamın geçtiğimiz yıl 236 bin 858 olması dikkat çekiyor. İşte Güney Amerika'dan ülkemize gelen ülkelerin vatandaş sayısı...

Venezuela

2018'de Gelen Kişi Sayısı: 8 bin 499

2019'da Gelen Kişi Sayısı: 10 bin 606

Şili

2018'de Gelen Kişi Sayısı: 14 bin 167

2019'da Gelen Kişi Sayısı: 18 bin 41

7

Diğer Güney Amerika Ülkeleri

2018'de Gelen Kişi Sayısı: 24 bin 261

2019'da Gelen Kişi Sayısı: 30 bin 326

Arjantin

2018'de Gelen Kişi Sayısı: 66 bin 414

2019'da Gelen Kişi Sayısı: 63 bin 272

8

Kolombiya

2018'de Gelen Kişi Sayısı: 51 bin 329

2019'da Gelen Kişi Sayısı: 65 bin 443

Brezilya

2018'de Gelen Kişi Sayısı: 72 bin 188

2019'da Gelen Kişi Sayısı: 94 bin 309

9

Ülkemize Kuzey Amerika'dan gelenlerin sayısı 24 bin 315'ken, Orta Amerika'dan 16 bin 362 kişinin geldiği görülüyor. Toplamda Amerika'dan gelen ziyaretçi sayısı ise 322 bin 674. Asya ülkelerine bakıldığında geçtiğimiz yıl 4 milyon 193 bin 471 olan Batı Asya ziyaretçi sayısı, bu yıl 4 milyon 680 bin 980 şeklinde karşımıza çıkıyor. Güney Asya'da rakam 3 milyon 61 bin 603'den 3 milyon 385 bin 931'e yükselirken, toplam Asya rakamlarına baktığımızda 8 milyon 66 bin 911 ziyaretçi sayısına ulaştığımız görülüyor. Bakalım Asya ülkelerinden gelen ziyaretçi sayıları hangi milletlere bölünmüş durumda...

10

Bangladeş

2018'de Gelen Kişi Sayısı: 16 bin 613

2019'da Gelen Kişi Sayısı: 18 bin 838

Singapur

2018'de Gelen Kişi Sayısı: 22 bin 426

2019'da Gelen Kişi Sayısı: 27 bin 817

11

Birleşik Arap Emirlikleri

2018'de Gelen Kişi Sayısı: 37 bin 791

2019'da Gelen Kişi Sayısı: 32 bin 416

Yemen

2018'de Gelen Kişi Sayısı: 36 bin 364

2019'da Gelen Kişi Sayısı: 38 bin 224

12

Tayland

2018'de Gelen Kişi Sayısı: 48 bin 237

2019'da Gelen Kişi Sayısı: 56 bin 610

Bahreyn

2018'de Gelen Kişi Sayısı: 68 bin 309

2019'da Gelen Kişi Sayısı: 80 bin 833

13

Katar

2018'de Gelen Kişi Sayısı: 82 bin 989

2019'da Gelen Kişi Sayısı: 93 bin 578

Malezya

2018'de Gelen Kişi Sayısı: 77 bin 567

2019'da Gelen Kişi Sayısı: 95 bin 866

14

Endonezya

2018'de Gelen Kişi Sayısı: 107 bin 336

2019'da Gelen Kişi Sayısı: 111 bin 510

Pakistan

2018'de Gelen Kişi Sayısı: 104 bin 913

2019'da Gelen Kişi Sayısı: 120 bin 523

15

Filipinler

2018'de Gelen Kişi Sayısı: 87 bin 323

2019'da Gelen Kişi Sayısı: 128 bin 52

Hindistan

2018'de Gelen Kişi Sayısı: 135 bin 297

2019'da Gelen Kişi Sayısı: 211 bin 405

16

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

2018'de Gelen Kişi Sayısı: 240 bin 291

2019'da Gelen Kişi Sayısı: 238 bin 816

DİĞ. GÜNEY ASYA ÜLKELERİ

2018'de Gelen Kişi Sayısı: 197 bin 746

2019'da Gelen Kişi Sayısı: 243 bin 449

17

Kuveyt

2018'de Gelen Kişi Sayısı: 282 bin 380

2019'da Gelen Kişi Sayısı: 352 bin 415

Lübnan

2018'de Gelen Kişi Sayısı: 314 bin 801

2019'da Gelen Kişi Sayısı: 359 bin 289

18

Çin Halk Cumhuriyeti

2018'de Gelen Kişi Sayısı: 369 bin 952

2019'da Gelen Kişi Sayısı: 403 bin 739

Ürdün

2018'de Gelen Kişi Sayısı: 386 bin 394

2019'da Gelen Kişi Sayısı: 453 bin 67

19

İsrail

2018'de Gelen Kişi Sayısı: 410 bin 572

2019'da Gelen Kişi Sayısı: 527 bin 678

Suudi Arabistan

2018'de Gelen Kişi Sayısı: 702 bin 725

2019'da Gelen Kişi Sayısı: 539 bin 786

20

Diğer Batı Asya Ülkeleri

2018'de Gelen Kişi Sayısı: 543 bin 430

2019'da Gelen Kişi Sayısı: 682 bin 389

Irak

2018'de Gelen Kişi Sayısı: 1 milyon 87 bin 425

2019'da Gelen Kişi Sayısı: 1 milyon 282 bin 489

İran

2018'de Gelen Kişi Sayısı: 1 milyon 894 bin 193

2019'da Gelen Kişi Sayısı: 1 milyon 968 bin 122

21

Bağımsız Devletler Topluluğu'na baktığımızda 2018 yılında 11 milyon 440 bin 974 ziyaretçi gelirken, 2019 yılında bu rakamın 12 milyon 680 bin 195 olduğu görülüyor.

Tacikistan

2018'de Gelen Kişi Sayısı: 38 bin 229

2019'da Gelen Kişi Sayısı: 41 bin 101

Ermenistan

2018'de Gelen Kişi Sayısı: 47 bin 948

2019'da Gelen Kişi Sayısı: 61 bin 585

22

Kırgızistan

2018'de Gelen Kişi Sayısı: 107 bin 571

2019'da Gelen Kişi Sayısı: 112 bin 839

Moldova

2018'de Gelen Kişi Sayısı: 186 bin 525

2019'da Gelen Kişi Sayısı: 191 bin 285

23

Özbekistan

2018'de Gelen Kişi Sayısı: 227 bin 796

2019'da Gelen Kişi Sayısı: 235 bin 2

Beyaz Rusya (Belarus)

2018'de Gelen Kişi Sayısı: 241 bin 723

2019'da Gelen Kişi Sayısı: 254 bin 595

24

Türkmenistan

2018'de Gelen Kişi Sayısı: 232 bin 894

2019'da Gelen Kişi Sayısı: 277 bin 605

Kazakistan

2018'de Gelen Kişi Sayısı: 413 bin 163

2019'da Gelen Kişi Sayısı: 438 bin 562

25

Azerbaycan

2018'de Gelen Kişi Sayısı: 802 bin 820

2019'da Gelen Kişi Sayısı: 842 bin 57

Ukrayna

2018'de Gelen Kişi Sayısı: 1 milyon 347 bin 60

2019'da Gelen Kişi Sayısı: 1 milyon 507 bin 194

26

Gürcistan

2018'de Gelen Kişi Sayısı: 1 milyon 929 bin 779

2019'da Gelen Kişi Sayısı: 1 milyon 831 bin 234

Rusya

2018'de Gelen Kişi Sayısı: 5 milyon 865 bin 466

2019'da Gelen Kişi Sayısı: 6 milyon 887 bin 136

27

Avrupa OECD ülkelerinden de ülkemize gelişte büyük bir talep olduğu rakamların yükselmesinden görülüyor. 2018'de Avrupa OECD ülkelerinden ülkemize 12 milyon 558 bin 143 kişi gelirken bu rakam 2019 yılında 14 milyon 624 bin 473'e yükseldiği görülüyor. İşte o ülkelerin listesi...

İzlanda

2018'de Gelen Kişi Sayısı: 2 bin 820

2019'da Gelen Kişi Sayısı: 3 bin 839

Lüksemburg

2018'de Gelen Kişi Sayısı: 7 bin 413

2019'da Gelen Kişi Sayısı: 10 bin 574

28

Portekiz

2018'de Gelen Kişi Sayısı: 37 bin 97

2019'da Gelen Kişi Sayısı: 51 bin 464

İrlanda

2018'de Gelen Kişi Sayısı: 68 bin 895

2019'da Gelen Kişi Sayısı: 94 bin 502

29

Finlandiya

2018'de Gelen Kişi Sayısı: 125 bin 374

2019'da Gelen Kişi Sayısı: 131 bin 518

Macaristan

2018'de Gelen Kişi Sayısı: 120 bin 314

2019'da Gelen Kişi Sayısı: 146 bin 510

30

Norveç

2018'de Gelen Kişi Sayısı: 155 bin 793

2019'da Gelen Kişi Sayısı: 203 bin 377

Slovakya

2018'de Gelen Kişi Sayısı: 155 320

2019'da Gelen Kişi Sayısı: 205 bin 204

31

İspanya

2018'de Gelen Kişi Sayısı: 160 bin 929

2019'da Gelen Kişi Sayısı: 238 bin 296

İsviçre

2018'de Gelen Kişi Sayısı: 257 bin 537

2019'da Gelen Kişi Sayısı: 298 bin 511

32

Çek Cumhuriyeti (Çekya)

2018'de Gelen Kişi Sayısı: 225 bin 474

2019'da Gelen Kişi Sayısı: 308 bin 660

Danimarka

2018'de Gelen Kişi Sayısı: 319 bin 79

2019'da Gelen Kişi Sayısı: 329 bin 139

33

İtalya

2018'de Gelen Kişi Sayısı: 261 bin 722

2019'da Gelen Kişi Sayısı: 353 bin 442

Avusturya

2018'de Gelen Kişi Sayısı: 331 bin 752

2019'da Gelen Kişi Sayısı: 378 bin 121

34

İsveç

2018'de Gelen Kişi Sayısı: 368 bin 941

2019'da Gelen Kişi Sayısı: 429 bin 959

Belçika

2018'de Gelen Kişi Sayısı: 492 bin 991

2019'da Gelen Kişi Sayısı: 538 bin 474

35

Yunanistan

2018'de Gelen Kişi Sayısı: 614 bin 454

2019'da Gelen Kişi Sayısı: 774 bin 338

Fransa

2018'de Gelen Kişi Sayısı: 691 bin 671

2019'da Gelen Kişi Sayısı: 833bin 681

36

Polonya

2018'de Gelen Kişi Sayısı: 633 bin 905

2019'da Gelen Kişi Sayısı: 869 bin 229

Hollanda

2018'de Gelen Kişi Sayısı: 980 bin 555

2019'da Gelen Kişi Sayısı: 1 milyon 83 bin 763

37

İngiltere (Birleşik Krallık)

2018'de Gelen Kişi Sayısı: 2 milyon 212 bin 40

2019'da Gelen Kişi Sayısı: 2 milyon 506 bin 246

Almanya

2018'de Gelen Kişi Sayısı: 4 milyon 334 bin 67

2019'da Gelen Kişi Sayısı: 4 milyon 835 bin 626

38

OECD dışı Avrupa ülkelerinden gelen ziyaretçi sayısı 2018 yılında 4 milyon 13 bin 420'yken bu rakam 2019 yılında 4 milyon 640 bin 684'e yükseldi. Toplam Avrupa'da ise 3 milyona yakın bir yükselişin olduğu görülüyor. Toplam Avrupa'da gelen ziyaretçi rakamı 16 milyon 571 bin 563'ten 19 milyon 265 bin 157'ye yükseldi. Şimdi OECD dışı Avrupa ülkelerine bakalım...

DİĞ. AVRUPA OECD DIŞI ÜLKELERİ

2018'de Gelen Kişi Sayısı: 2 bin 41

2019'da Gelen Kişi Sayısı: 3 bin 71

Malta

2018'de Gelen Kişi Sayısı: 7 bin 669

2019'da Gelen Kişi Sayısı: 8 bin 114

39

Güney Kıbrıs Rum Kesimi

2018'de Gelen Kişi Sayısı: 9 bin 876

2019'da Gelen Kişi Sayısı: 11 bin 643

Karadağ

2018'de Gelen Kişi Sayısı: 22 bin 81

2019'da Gelen Kişi Sayısı: 25 bin 473

40

Slovenya

2018'de Gelen Kişi Sayısı: 38 bin 694

2019'da Gelen Kişi Sayısı: 48 bin 174

Hırvatistan

2018'de Gelen Kişi Sayısı: 40 bin 922

2019'da Gelen Kişi Sayısı: 52 bin 828

41

Estonya

2018'de Gelen Kişi Sayısı: 60 bin 655

2019'da Gelen Kişi Sayısı: 76 bin 6

Letonya

2018'de Gelen Kişi Sayısı: 64 bin 404

2019'da Gelen Kişi Sayısı: 84 bin 549

42

Arnavutluk

2018'de Gelen Kişi Sayısı: 118 bin 98

2019'da Gelen Kişi Sayısı: 127 bin 218

Bosna Hersek

2018'de Gelen Kişi Sayısı: 114 bin 878

2019'da Gelen Kişi Sayısı: 138 bin 383

43

Kosova

2018'de Gelen Kişi Sayısı: 132 bin 656

2019'da Gelen Kişi Sayısı: 144 bin 786

Kuzey Makedonya Cumhuriyeti

2018'de Gelen Kişi Sayısı: 196 bin 432

2019'da Gelen Kişi Sayısı: 208 bin 559

44

Litvanya

2018'de Gelen Kişi Sayısı: 197 bin 4

2019'da Gelen Kişi Sayısı: 227 bin 374

Sırbistan

2018'de Gelen Kişi Sayısı: 210 bin 996

2019'da Gelen Kişi Sayısı: 267 bin 681

45

Romanya

2018'de Gelen Kişi Sayısı: 616 bin 270

2019'da Gelen Kişi Sayısı: 732 bin 161

Bulgaristan

2018'de Gelen Kişi Sayısı: 2 milyon 180 bin 744

2019'da Gelen Kişi Sayısı: 2 milyon 484 bin 664

46

Avrupa dışındaki OECD ülkelerinden gelen ziyaretçi sayısı 1 milyon 162 bin 192 olarak belirlendi. Toplam milliyetsizlerin giriş rakamı 88 bin 845 kişi. Okyanusya'dan gelenlerin sayısı 590'dan bin 69'a çıktı. İşte diğer ülkelerin ziyaret sayıları...

Yeni Zelanda

2018'de Gelen Kişi Sayısı: 15 bin 375

2019'da Gelen Kişi Sayısı: 19 bin 963

Meksika

2018'de Gelen Kişi Sayısı: 34 bin 130

2019'da Gelen Kişi Sayısı: 61 bin 522

47

Japonya

2018'de Gelen Kişi Sayısı: 75 bin 811

2019'da Gelen Kişi Sayısı: 96 bin 33

Avustralya

2018'de Gelen Kişi Sayısı: 91 bin 77

2019'da Gelen Kişi Sayısı: 115 bin 37

48

Kanada

2018'de Gelen Kişi Sayısı: 101 bin 40

2019'da Gelen Kişi Sayısı: 131 bin 445

Güney Kore

2018'de Gelen Kişi Sayısı: 146 bin 691

2019'da Gelen Kişi Sayısı: 197 bin 937

49

Amerika Birleşik Devletleri

2018'de Gelen Kişi Sayısı: 416 bin 938

2019'da Gelen Kişi Sayısı: 540 bin 255

YABANCI TOPLAM

2018'de Gelen Kişi Sayısı: 37 milyon 537 bin 696

2019'da Gelen Kişi Sayısı: 42 milyon 910 bin 408

50
Kübra GENÇ
Kübra GENÇ
kgenc@hurriyet.com.tr
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