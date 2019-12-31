Resmen iki katına çıktı! Milyonlarca kişi o ülkeden geldi...

Ülkemize gelen ziyaretçi sayısını kıtalara göre ve ülkelere göre 2018 ve 2019 rakamları şeklinde hazırladık. Gelen ziyaretçi her geçen gün artarken, kimi 2 katına çıkmış durumda, kimi ise mesafelere aldırmamış en uzak noktalardan Türkiye'yi ziyarete gelmiş... İşte o liste...
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Afrika'dan ülkemize 2018 yılında 1 milyon 48 bin 849 kişi gelirken, bu rakam 2019 yılında 1 milyon 323 bin 365 kişiye yükseldi. İşte ülke ülke Afrika'dan gelenlerin sayısı...
Güney Afrika Cumhuriyeti
2018'de Gelen Kişi Sayısı: 48 bin 271
2019'da Gelen Kişi Sayısı: 68 bin 711
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Sudan
2018'de Gelen Kişi Sayısı: 14 bin 540
2019'da Gelen Kişi Sayısı: 16 bin 399
Mısır
2018'de Gelen Kişi Sayısı: 136 bin 212
2019'da Gelen Kişi Sayısı: 163 bin 629
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Tunus
2018'de Gelen Kişi Sayısı: 126 bin 852
2019'da Gelen Kişi Sayısı: 154 bin 792
Diğer Afrika Ülkeleri
2018'de Gelen Kişi Sayısı: 130 bin 163
2019'da Gelen Kişi Sayısı: 188 bin 742
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Fas
2018'de Gelen Kişi Sayısı: 162 bin 754
2019'da Gelen Kişi Sayısı: 217 bin 696
Libya
2018'de Gelen Kişi Sayısı: 165 bin 432
2019'da Gelen Kişi Sayısı: 237 bin 312
Cezayir
2018'de Gelen Kişi Sayısı: 264 bin 625
2019'da Gelen Kişi Sayısı: 276 bin 84
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Güney Amerika ülkelerinden ülkemize toplam 281 bin 997 kişi gelirken bu rakamın geçtiğimiz yıl 236 bin 858 olması dikkat çekiyor. İşte Güney Amerika'dan ülkemize gelen ülkelerin vatandaş sayısı...
Venezuela
2018'de Gelen Kişi Sayısı: 8 bin 499
2019'da Gelen Kişi Sayısı: 10 bin 606
Şili
2018'de Gelen Kişi Sayısı: 14 bin 167
2019'da Gelen Kişi Sayısı: 18 bin 41
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Diğer Güney Amerika Ülkeleri
2018'de Gelen Kişi Sayısı: 24 bin 261
2019'da Gelen Kişi Sayısı: 30 bin 326
Arjantin
2018'de Gelen Kişi Sayısı: 66 bin 414
2019'da Gelen Kişi Sayısı: 63 bin 272
8
Kolombiya
2018'de Gelen Kişi Sayısı: 51 bin 329
2019'da Gelen Kişi Sayısı: 65 bin 443
Brezilya
2018'de Gelen Kişi Sayısı: 72 bin 188
2019'da Gelen Kişi Sayısı: 94 bin 309
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Ülkemize Kuzey Amerika'dan gelenlerin sayısı 24 bin 315'ken, Orta Amerika'dan 16 bin 362 kişinin geldiği görülüyor. Toplamda Amerika'dan gelen ziyaretçi sayısı ise 322 bin 674. Asya ülkelerine bakıldığında geçtiğimiz yıl 4 milyon 193 bin 471 olan Batı Asya ziyaretçi sayısı, bu yıl 4 milyon 680 bin 980 şeklinde karşımıza çıkıyor. Güney Asya'da rakam 3 milyon 61 bin 603'den 3 milyon 385 bin 931'e yükselirken, toplam Asya rakamlarına baktığımızda 8 milyon 66 bin 911 ziyaretçi sayısına ulaştığımız görülüyor. Bakalım Asya ülkelerinden gelen ziyaretçi sayıları hangi milletlere bölünmüş durumda...
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Bangladeş
2018'de Gelen Kişi Sayısı: 16 bin 613
2019'da Gelen Kişi Sayısı: 18 bin 838
Singapur
2018'de Gelen Kişi Sayısı: 22 bin 426
2019'da Gelen Kişi Sayısı: 27 bin 817
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Birleşik Arap Emirlikleri
2018'de Gelen Kişi Sayısı: 37 bin 791
2019'da Gelen Kişi Sayısı: 32 bin 416
Yemen
2018'de Gelen Kişi Sayısı: 36 bin 364
2019'da Gelen Kişi Sayısı: 38 bin 224
12
Tayland
2018'de Gelen Kişi Sayısı: 48 bin 237
2019'da Gelen Kişi Sayısı: 56 bin 610
Bahreyn
2018'de Gelen Kişi Sayısı: 68 bin 309
2019'da Gelen Kişi Sayısı: 80 bin 833
13
Katar
2018'de Gelen Kişi Sayısı: 82 bin 989
2019'da Gelen Kişi Sayısı: 93 bin 578
Malezya
2018'de Gelen Kişi Sayısı: 77 bin 567
2019'da Gelen Kişi Sayısı: 95 bin 866
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Endonezya
2018'de Gelen Kişi Sayısı: 107 bin 336
2019'da Gelen Kişi Sayısı: 111 bin 510
Pakistan
2018'de Gelen Kişi Sayısı: 104 bin 913
2019'da Gelen Kişi Sayısı: 120 bin 523
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Filipinler
2018'de Gelen Kişi Sayısı: 87 bin 323
2019'da Gelen Kişi Sayısı: 128 bin 52
Hindistan
2018'de Gelen Kişi Sayısı: 135 bin 297
2019'da Gelen Kişi Sayısı: 211 bin 405
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
2018'de Gelen Kişi Sayısı: 240 bin 291
2019'da Gelen Kişi Sayısı: 238 bin 816
DİĞ. GÜNEY ASYA ÜLKELERİ
2018'de Gelen Kişi Sayısı: 197 bin 746
2019'da Gelen Kişi Sayısı: 243 bin 449
17
Kuveyt
2018'de Gelen Kişi Sayısı: 282 bin 380
2019'da Gelen Kişi Sayısı: 352 bin 415
Lübnan
2018'de Gelen Kişi Sayısı: 314 bin 801
2019'da Gelen Kişi Sayısı: 359 bin 289
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Çin Halk Cumhuriyeti
2018'de Gelen Kişi Sayısı: 369 bin 952
2019'da Gelen Kişi Sayısı: 403 bin 739
Ürdün
2018'de Gelen Kişi Sayısı: 386 bin 394
2019'da Gelen Kişi Sayısı: 453 bin 67
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İsrail
2018'de Gelen Kişi Sayısı: 410 bin 572
2019'da Gelen Kişi Sayısı: 527 bin 678
Suudi Arabistan
2018'de Gelen Kişi Sayısı: 702 bin 725
2019'da Gelen Kişi Sayısı: 539 bin 786
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Diğer Batı Asya Ülkeleri
2018'de Gelen Kişi Sayısı: 543 bin 430
2019'da Gelen Kişi Sayısı: 682 bin 389
Irak
2018'de Gelen Kişi Sayısı: 1 milyon 87 bin 425
2019'da Gelen Kişi Sayısı: 1 milyon 282 bin 489
İran
2018'de Gelen Kişi Sayısı: 1 milyon 894 bin 193
2019'da Gelen Kişi Sayısı: 1 milyon 968 bin 122
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Bağımsız Devletler Topluluğu'na baktığımızda 2018 yılında 11 milyon 440 bin 974 ziyaretçi gelirken, 2019 yılında bu rakamın 12 milyon 680 bin 195 olduğu görülüyor.
Tacikistan
2018'de Gelen Kişi Sayısı: 38 bin 229
2019'da Gelen Kişi Sayısı: 41 bin 101
Ermenistan
2018'de Gelen Kişi Sayısı: 47 bin 948
2019'da Gelen Kişi Sayısı: 61 bin 585
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Kırgızistan
2018'de Gelen Kişi Sayısı: 107 bin 571
2019'da Gelen Kişi Sayısı: 112 bin 839
Moldova
2018'de Gelen Kişi Sayısı: 186 bin 525
2019'da Gelen Kişi Sayısı: 191 bin 285
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Özbekistan
2018'de Gelen Kişi Sayısı: 227 bin 796
2019'da Gelen Kişi Sayısı: 235 bin 2
Beyaz Rusya (Belarus)
2018'de Gelen Kişi Sayısı: 241 bin 723
2019'da Gelen Kişi Sayısı: 254 bin 595
24
Türkmenistan
2018'de Gelen Kişi Sayısı: 232 bin 894
2019'da Gelen Kişi Sayısı: 277 bin 605
Kazakistan
2018'de Gelen Kişi Sayısı: 413 bin 163
2019'da Gelen Kişi Sayısı: 438 bin 562
25
Azerbaycan
2018'de Gelen Kişi Sayısı: 802 bin 820
2019'da Gelen Kişi Sayısı: 842 bin 57
Ukrayna
2018'de Gelen Kişi Sayısı: 1 milyon 347 bin 60
2019'da Gelen Kişi Sayısı: 1 milyon 507 bin 194
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Gürcistan
2018'de Gelen Kişi Sayısı: 1 milyon 929 bin 779
2019'da Gelen Kişi Sayısı: 1 milyon 831 bin 234
Rusya
2018'de Gelen Kişi Sayısı: 5 milyon 865 bin 466
2019'da Gelen Kişi Sayısı: 6 milyon 887 bin 136
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Avrupa OECD ülkelerinden de ülkemize gelişte büyük bir talep olduğu rakamların yükselmesinden görülüyor. 2018'de Avrupa OECD ülkelerinden ülkemize 12 milyon 558 bin 143 kişi gelirken bu rakam 2019 yılında 14 milyon 624 bin 473'e yükseldiği görülüyor. İşte o ülkelerin listesi...
İzlanda
2018'de Gelen Kişi Sayısı: 2 bin 820
2019'da Gelen Kişi Sayısı: 3 bin 839
Lüksemburg
2018'de Gelen Kişi Sayısı: 7 bin 413
2019'da Gelen Kişi Sayısı: 10 bin 574
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Portekiz
2018'de Gelen Kişi Sayısı: 37 bin 97
2019'da Gelen Kişi Sayısı: 51 bin 464
İrlanda
2018'de Gelen Kişi Sayısı: 68 bin 895
2019'da Gelen Kişi Sayısı: 94 bin 502
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Finlandiya
2018'de Gelen Kişi Sayısı: 125 bin 374
2019'da Gelen Kişi Sayısı: 131 bin 518
Macaristan
2018'de Gelen Kişi Sayısı: 120 bin 314
2019'da Gelen Kişi Sayısı: 146 bin 510
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Norveç
2018'de Gelen Kişi Sayısı: 155 bin 793
2019'da Gelen Kişi Sayısı: 203 bin 377
Slovakya
2018'de Gelen Kişi Sayısı: 155 320
2019'da Gelen Kişi Sayısı: 205 bin 204
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İspanya
2018'de Gelen Kişi Sayısı: 160 bin 929
2019'da Gelen Kişi Sayısı: 238 bin 296
İsviçre
2018'de Gelen Kişi Sayısı: 257 bin 537
2019'da Gelen Kişi Sayısı: 298 bin 511
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Çek Cumhuriyeti (Çekya)
2018'de Gelen Kişi Sayısı: 225 bin 474
2019'da Gelen Kişi Sayısı: 308 bin 660
Danimarka
2018'de Gelen Kişi Sayısı: 319 bin 79
2019'da Gelen Kişi Sayısı: 329 bin 139
33
İtalya
2018'de Gelen Kişi Sayısı: 261 bin 722
2019'da Gelen Kişi Sayısı: 353 bin 442
Avusturya
2018'de Gelen Kişi Sayısı: 331 bin 752
2019'da Gelen Kişi Sayısı: 378 bin 121
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İsveç
2018'de Gelen Kişi Sayısı: 368 bin 941
2019'da Gelen Kişi Sayısı: 429 bin 959
Belçika
2018'de Gelen Kişi Sayısı: 492 bin 991
2019'da Gelen Kişi Sayısı: 538 bin 474
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Yunanistan
2018'de Gelen Kişi Sayısı: 614 bin 454
2019'da Gelen Kişi Sayısı: 774 bin 338
Fransa
2018'de Gelen Kişi Sayısı: 691 bin 671
2019'da Gelen Kişi Sayısı: 833bin 681
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Polonya
2018'de Gelen Kişi Sayısı: 633 bin 905
2019'da Gelen Kişi Sayısı: 869 bin 229
Hollanda
2018'de Gelen Kişi Sayısı: 980 bin 555
2019'da Gelen Kişi Sayısı: 1 milyon 83 bin 763
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İngiltere (Birleşik Krallık)
2018'de Gelen Kişi Sayısı: 2 milyon 212 bin 40
2019'da Gelen Kişi Sayısı: 2 milyon 506 bin 246
Almanya
2018'de Gelen Kişi Sayısı: 4 milyon 334 bin 67
2019'da Gelen Kişi Sayısı: 4 milyon 835 bin 626
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OECD dışı Avrupa ülkelerinden gelen ziyaretçi sayısı 2018 yılında 4 milyon 13 bin 420'yken bu rakam 2019 yılında 4 milyon 640 bin 684'e yükseldi. Toplam Avrupa'da ise 3 milyona yakın bir yükselişin olduğu görülüyor. Toplam Avrupa'da gelen ziyaretçi rakamı 16 milyon 571 bin 563'ten 19 milyon 265 bin 157'ye yükseldi. Şimdi OECD dışı Avrupa ülkelerine bakalım...
DİĞ. AVRUPA OECD DIŞI ÜLKELERİ
2018'de Gelen Kişi Sayısı: 2 bin 41
2019'da Gelen Kişi Sayısı: 3 bin 71
Malta
2018'de Gelen Kişi Sayısı: 7 bin 669
2019'da Gelen Kişi Sayısı: 8 bin 114
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Güney Kıbrıs Rum Kesimi
2018'de Gelen Kişi Sayısı: 9 bin 876
2019'da Gelen Kişi Sayısı: 11 bin 643
Karadağ
2018'de Gelen Kişi Sayısı: 22 bin 81
2019'da Gelen Kişi Sayısı: 25 bin 473
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Slovenya
2018'de Gelen Kişi Sayısı: 38 bin 694
2019'da Gelen Kişi Sayısı: 48 bin 174
Hırvatistan
2018'de Gelen Kişi Sayısı: 40 bin 922
2019'da Gelen Kişi Sayısı: 52 bin 828
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Estonya
2018'de Gelen Kişi Sayısı: 60 bin 655
2019'da Gelen Kişi Sayısı: 76 bin 6
Letonya
2018'de Gelen Kişi Sayısı: 64 bin 404
2019'da Gelen Kişi Sayısı: 84 bin 549
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Arnavutluk
2018'de Gelen Kişi Sayısı: 118 bin 98
2019'da Gelen Kişi Sayısı: 127 bin 218
Bosna Hersek
2018'de Gelen Kişi Sayısı: 114 bin 878
2019'da Gelen Kişi Sayısı: 138 bin 383
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Kosova
2018'de Gelen Kişi Sayısı: 132 bin 656
2019'da Gelen Kişi Sayısı: 144 bin 786
Kuzey Makedonya Cumhuriyeti
2018'de Gelen Kişi Sayısı: 196 bin 432
2019'da Gelen Kişi Sayısı: 208 bin 559
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Litvanya
2018'de Gelen Kişi Sayısı: 197 bin 4
2019'da Gelen Kişi Sayısı: 227 bin 374
Sırbistan
2018'de Gelen Kişi Sayısı: 210 bin 996
2019'da Gelen Kişi Sayısı: 267 bin 681
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Romanya
2018'de Gelen Kişi Sayısı: 616 bin 270
2019'da Gelen Kişi Sayısı: 732 bin 161
Bulgaristan
2018'de Gelen Kişi Sayısı: 2 milyon 180 bin 744
2019'da Gelen Kişi Sayısı: 2 milyon 484 bin 664
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Avrupa dışındaki OECD ülkelerinden gelen ziyaretçi sayısı 1 milyon 162 bin 192 olarak belirlendi. Toplam milliyetsizlerin giriş rakamı 88 bin 845 kişi. Okyanusya'dan gelenlerin sayısı 590'dan bin 69'a çıktı. İşte diğer ülkelerin ziyaret sayıları...