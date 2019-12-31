Resmen iki katına çıktı! Milyonlarca kişi o ülkeden geldi...

Ülkemize Kuzey Amerika'dan gelenlerin sayısı 24 bin 315'ken, Orta Amerika'dan 16 bin 362 kişinin geldiği görülüyor. Toplamda Amerika'dan gelen ziyaretçi sayısı ise 322 bin 674. Asya ülkelerine bakıldığında geçtiğimiz yıl 4 milyon 193 bin 471 olan Batı Asya ziyaretçi sayısı, bu yıl 4 milyon 680 bin 980 şeklinde karşımıza çıkıyor. Güney Asya'da rakam 3 milyon 61 bin 603'den 3 milyon 385 bin 931'e yükselirken, toplam Asya rakamlarına baktığımızda 8 milyon 66 bin 911 ziyaretçi sayısına ulaştığımız görülüyor. Bakalım Asya ülkelerinden gelen ziyaretçi sayıları hangi milletlere bölünmüş durumda...