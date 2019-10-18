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    Resimli cuma mesajları: Sosyal medyada en çok beğeni alan cuma mesajları

    Bir gelenek halini alan Cuma mesajları bu haftada da unutulmadı. Cuma gününün hissettirdiği güzel duyguları ve kalplerinden geçen duaları sevdikleriyle paylaşmak isteyen vatandaşlar, cuma mesajları aracılığıyla amacını gerçekleştiriyor. Cuma mesajları sosyal medyada ise ‘hayırlı cumalar’ etiketiyle paylaşılıyor. İşte, sosyal medyada en çok beğeni alan cuma mesajları….

    Hürriyet Haber
    18.10.2019 - 09:28 |Son Güncelleme:
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    Resimli cuma mesajları: Sosyal medyada en çok beğeni alan cuma mesajlarıNext



    Cuma namazı saati için geri sayımının sürdüren vatandaşların en çok araştırdığı bir diğer konu da cuma mesajları oldu. Özellikle uzakta olan yakınlarına cuma mesajlarını iletmek isteyenler, en güzel ve en farklı cuma mesajlarını araştırıyor. Cuma mesajlarında farklı seçenekleri bulmanın en güzel yollarından biri de sosyal medya. İşte, sosyal medyada en çok beğeni alan cuma mesajları ve resimli cuma mesajlarından derlemeler...

    Etiketler: Resimli cuma mesajları , son dakika haberler

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